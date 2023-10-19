10萬元定期存款 │9銀行逾4.5厘高息過滙豐　低門檻賺$4,500　現有資金4.65厘

▲ 10萬元本金做定期存款，低門檻最多賺$9,200。有9間銀行提供超過4.5厘高息，比滙豐更高。

市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。

10萬元本金做定期存款，在滙豐帶頭之下，本周有最少7銀行加低門檻存息。6個月現4.75厘高息，半年賺近$2,400；3個月存期繼續有5厘高息，優惠期延至本月底，短短3個月收息逾$1,200；

2年期繼續有高達4.6厘，10萬元本金可收息$9,200。1年期期最高4.5厘，收息$4,500。

以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

用10萬元做定期邊間好？

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【高息定存】5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相

滙豐帶頭 銀行搶短期資金

由於臨近年底，新資金優惠集中在3個月存期，滙豐上周五帶頭加至4.5厘後，本周多間銀行在4.5厘以上。花旗的5厘最新截至10月28日；工銀亞洲的4.9厘也在10月底到期，兩者與東亞銀行的4.88厘一樣，都是新客戶優惠。

現有客戶、新資金方面，大眾銀行提供6個月4.75厘、3個月4.65厘，均為現有客戶之中最高息。星展的6個月存期最新加至4.7厘，3個月存期也有4.6厘，同樣適用於新資金。

現有客戶、現有資金4.65厘

如果是現有客戶、現有資金，也有幾間銀行比滙豐的4.5厘更高息。

創興銀行本周大加3個月存息，低門檻5000元起存加至4.65厘，只要在電子渠道開立，不論新舊資金皆可。如果本金達50萬元更有4.8厘。

虛擬銀行則搶較長存期，匯立銀行的24個月4.6厘，屬2年期之中最高水平，由於存期較長，如果本金有10萬元，兩年合共收息達9200元。該行同樣設有18個月存期，有4.5厘，而一年期有4.4厘。

富融銀行同樣毋需新資金，12個月有4.5厘，6個月有4.6厘，都屬虛銀中最高息。

1年收息$4,500

10萬元做定期存款，1年期最高4.5厘，收息$4,500。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰

富融銀行1年4.5厘（新舊資金皆可）

匯立銀行1年4.4厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.35厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.3厘）

大眾銀行1年4.25厘（新舊資金皆可）

花旗銀行1年4.2厘（新舊資金皆可）

交銀香港1年4.1厘（新舊資金皆可）

南商1年4.1厘（新資金）

Mox Bank1年4.1厘（新資金）

信銀國際1年4.05厘（網上新資金）

東亞銀行1年4.05厘（全新至尊理財客戶）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年10月19日

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