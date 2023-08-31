  • 26°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

10萬元定期存款 │10銀行長息有4厘或以上、最多賺息$9,000

收息攻略 12:50 2023/08/31

分享：

分享：

高息的定期存款往往有許多附帶條件，最常見的是高起存門檻，一般人若想以10萬元或以下開立定存，可以集中看本文的介紹。10萬元本金做定期存款，港元定存有1個5厘選擇，但屬全新私人客戶優惠。一般現有客戶新資金優惠最高有4.5厘，屬24個月長存期，10萬元本金可收息$9,000。

以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，1星期20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

點擊圖片放大

5厘高息門檻不低

花旗的5.2厘雖然起存額都不高，只需5萬元，但要求是全新私人客戶，總資產達800萬元，而且還要持有指定產品結存，因此實際門檻不低。

2年期收息$9,000

虛銀匯立銀行近日推出4.5厘高息，存期較一般定存長，達24個月，如果本金有10萬元，兩年合共收息達9000元。該行同樣新設18個月存期，也是4.5厘。而一年期有4.3厘，亦是同業中較高水平的。以上毋需新資金。

【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數 隨時蝕俾銀行

長存期、低門檻4厘之選

除了匯立銀行，以下9間銀行的長存期都有4厘或以上水平。

10萬元做定期存款，1年期最高4.5厘，屬虛銀平安壹賬通的優惠，100元可起存，毋需新資金。

若是長期存款，又是新資金，可考慮星展銀行、虛銀Mox或華僑銀行，以10萬元本金，12個月存期均有4.4厘，1年收息$4400。

長存期又低門檻而言，大眾銀行、東亞及招商永隆的12個月存期，最高都有4.05厘，而南商本周新加息，10萬元起存、12個月有4厘；信銀國際的10萬元新資金，12個月也有4厘水平。

本文最後更新日期︰2023年8月31日

更多高息存款︰

50萬元定期存款｜逾10銀行可收息$20,000或以上、3個月速賺$6500（8月31日更新）

【高息儲蓄】1年儲12萬大法   教你告別月光族

【定期存款】1個月10厘邊度搵？賺迎新兼做高息　中銀、東亞4.8厘

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
今日
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【高息活期存款】恒生加至7.8厘　渣打馬拉松7厘｜9月份優惠更新
今日
【高息活期存款】恒生加至7.8厘　渣打馬拉松7厘｜9月份優惠更新
50萬元定期存款｜逾10銀行可收息$20,000或以上、3個月速賺$6500（9月1日更新）
今日
50萬元定期存款｜逾10銀行可收息$20,000或以上、3個月速賺$6500（9月1日更新）
【定期存款2023】銀行提早部署過年　6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻
2023/08/31
【定期存款2023】銀行提早部署過年　6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻
定期存款利率邊間好？不同存期都有4.5厘、新資金5.2厘（8月31日更新）
2023/08/30
定期存款利率邊間好？不同存期都有4.5厘、新資金5.2厘（8月31日更新）
被動收入 收息產品 財富及資產管理 大眾銀行 眾安銀行 Mox 創興銀行（01111） 集友銀行 星展銀行 東亞銀行（00023）

上一篇文章

50萬元定期存款｜逾10銀行可收息$20,000或以上、3個月速賺$6500（9月1日更新）

下一篇文章

【定期存款2023】銀行提早部署過年　6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

定期存款利率邊間好？不同存期都有4.5厘、新資金5.2厘（8月31日更新）
定期存款利率邊間好？不同存期都有4.5厘、新資金5.2厘（8月31日更新）
50萬元定期存款｜逾10銀行可收息$20,000或以上、3個月速賺$6500（9月1日更新）
50萬元定期存款｜逾10銀行可收息$20,000或以上、3個月速賺$6500（9月1日更新）
【高息活期存款】恒生加至7.8厘　渣打馬拉松7厘｜9月份優惠更新
【高息活期存款】恒生加至7.8厘　渣打馬拉松7厘｜9月份優惠更新
【定期存款2023】銀行提早部署過年　6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻
【定期存款2023】銀行提早部署過年　6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻
10萬元定期存款 │10銀行長息有4厘或以上、最多賺息$9,000
10萬元定期存款 │10銀行長息有4厘或以上、最多賺息$9,000
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款