10萬元定期存款 │10銀行長息有4厘或以上、最多賺息$9,000

高息的定期存款往往有許多附帶條件，最常見的是高起存門檻，一般人若想以10萬元或以下開立定存，可以集中看本文的介紹。10萬元本金做定期存款，港元定存有1個5厘選擇，但屬全新私人客戶優惠。一般現有客戶新資金優惠最高有4.5厘，屬24個月長存期，10萬元本金可收息$9,000。

以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，1星期20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

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5厘高息門檻不低

花旗的5.2厘雖然起存額都不高，只需5萬元，但要求是全新私人客戶，總資產達800萬元，而且還要持有指定產品結存，因此實際門檻不低。

2年期收息$9,000

虛銀匯立銀行近日推出4.5厘高息，存期較一般定存長，達24個月，如果本金有10萬元，兩年合共收息達9000元。該行同樣新設18個月存期，也是4.5厘。而一年期有4.3厘，亦是同業中較高水平的。以上毋需新資金。

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長存期、低門檻4厘之選

除了匯立銀行，以下9間銀行的長存期都有4厘或以上水平。

10萬元做定期存款，1年期最高4.5厘，屬虛銀平安壹賬通的優惠，100元可起存，毋需新資金。

若是長期存款，又是新資金，可考慮星展銀行、虛銀Mox或華僑銀行，以10萬元本金，12個月存期均有4.4厘，1年收息$4400。

長存期又低門檻而言，大眾銀行、東亞及招商永隆的12個月存期，最高都有4.05厘，而南商本周新加息，10萬元起存、12個月有4厘；信銀國際的10萬元新資金，12個月也有4厘水平。

本文最後更新日期︰2023年8月31日

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