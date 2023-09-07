10萬元定期存款 │10銀行守住4厘長息、最多賺息$8,400

高息的定期存款往往有許多附帶條件，最常見的是高起存門檻，一般人若想以10萬元或以下開立定存，可以集中看本文的介紹。10萬元本金做定期存款，港元定存有1個5厘選擇，但屬全新私人客戶優惠。一般現有客戶新資金優惠最高有4.4厘，24個月長存期有4.2厘，10萬元本金可收息$8,400。

以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，有些逾10厘高息其實只有1星期，存期極短，下文就不介紹了。

用10萬元做定期邊間好？

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5厘高息門檻不低

花旗的5厘雖然起存額都不高，只需5萬元，但要求是全新私人客戶，總資產達800萬元，而且還要持有指定產品結存，因此實際門檻不低。若能符合條件，3個月速賺1250元。

2年期收息$8,400

虛銀匯立銀行近日把2年期高息減至4.2厘，不過仍屬市場最高水平，由於存期較長，如果本金有10萬元，兩年合共收息達8400元。該行同樣設有18個月存期，也是4.2厘。而一年期有4.1厘，亦是同業中較高水平的。以上均毋需新資金。

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長存期、低門檻4厘之選

10萬元做定期存款，1年期最高4.4厘。除了匯立銀行，以下9間銀行都在減息潮之中，守住4厘長息。

華僑銀行1年4.4厘（宏富理財客戶新資金）

星展銀行1年4.3厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.2厘）

平安壹賬通銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）

招商永隆1年4.05厘（新舊資金皆可）

大眾銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）

東亞銀行1年4.05厘（全新至尊理財客戶）

信銀國際1年4厘（新資金）

南商1年4厘（新資金）

Mox Bank1年4厘（新資金）

本文最後更新日期︰2023年9月7日

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