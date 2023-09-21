10萬元定期存款 │1年收息$4,400硬撼綠債、6銀行超過4.5厘

綠色債券的保底息有4.75厘之高，但認購反應實在太踴躍了，若果分配結果和去年一樣，一人最多只有5手（5萬元）。但若果你有10萬元想賺高息，以下選擇隨時賺得多過綠債。

10萬元本金做定期存款，2年期有高達4.2厘，10萬元本金可收息$8,400。1年期期最高4.4厘，6個月存期高息4.9厘，3個月存期有5厘高息，但屬於全新私人客戶優惠，門檻很高，若是現有客戶、現有資金，最高有4.5厘。

以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

用10萬元做定期邊間好？

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本周10銀行加息 恒生出手4.2厘

10萬元低門檻做定期存款，本周有最少10間銀行加了息，包括大行恒生，6個月存期加至4.2厘，與滙豐及中銀香港看齊。該行的4個月存期本身也有4厘。上述優惠是一般綜合客戶、1萬元新資金便可開立。

下列多間銀行都有超過4.5厘高息，可媲美綠色債券︰

大新銀行最新把6個月存期加至4.9厘，是全新VIP客戶優惠，10萬元可以起存， 半年賺息$2,450 。

。 信銀國際，10萬元新資金，3個月存期加至4.65厘，僅次於花旗的5厘。

東亞銀行的全新至尊理財客戶優惠，3個月存期加至4.55厘，起存額僅2萬元；若是現有客戶，10萬元新資金也有4.5厘。

大眾銀行的6個月及3個月存期，10萬元的牌價是4.25厘，手機銀行新資金額外多0.3厘，即4.55厘

工銀亞洲全新客戶，3個月存期4.6厘，這項優惠做到本月底

花旗的3個月5厘，難度極高，需為全新私人客戶，又要持有指定產品結餘

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2年期收息$8,400

虛銀匯立銀行近日把2年期高息減至4.2厘，不過仍屬2年期之中最高水平，由於存期較長，如果本金有10萬元，兩年合共收息達8400元。該行同樣設有18個月存期，也是4.2厘。而一年期有4.1厘，亦是同業中較高水平的。以上均毋需新資金。

長息能與匯立比肩、又要低門檻，可考慮平安壹賬通，100元起存、12個月存期4.3厘。

1年收息$4,400

10萬元做定期存款，1年期最高4.4厘，收息$4,400。以下多間銀行都有4厘長息。

華僑銀行1年4.4厘（宏富理財客戶新資金）

平安壹賬通銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.2厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.1厘）

信銀國際1年4.2厘（網上新資金）

大眾銀行1年4.15厘（新舊資金皆可）

東亞銀行1年4.05厘（全新至尊理財客戶）

富融銀行1年4厘（新舊資金皆可）

南商1年4厘（新資金）

Mox Bank1年4厘（新資金）

本文最後更新日期︰2023年9月21日

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