10萬元定期存款 │1年收息$4,400硬撼綠債、6銀行超過4.5厘

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【定期存款2023】半年期、3個月均見4.9厘 比綠債賺息更多（新增東亞4.6厘）
綠色債券的保底息有4.75厘之高，但認購反應實在太踴躍了，若果分配結果和去年一樣，一人最多只有5手（5萬元）。但若果你有10萬元想賺高息，以下選擇隨時賺得多過綠債。
10萬元本金做定期存款，2年期有高達4.2厘，10萬元本金可收息$8,400。1年期期最高4.4厘，6個月存期高息4.9厘，3個月存期有5厘高息，但屬於全新私人客戶優惠，門檻很高，若是現有客戶、現有資金，最高有4.5厘。
以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。
用10萬元做定期邊間好？
本周10銀行加息 恒生出手4.2厘
10萬元低門檻做定期存款，本周有最少10間銀行加了息，包括大行恒生，6個月存期加至4.2厘，與滙豐及中銀香港看齊。該行的4個月存期本身也有4厘。上述優惠是一般綜合客戶、1萬元新資金便可開立。
下列多間銀行都有超過4.5厘高息，可媲美綠色債券︰
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2年期收息$8,400
虛銀匯立銀行近日把2年期高息減至4.2厘，不過仍屬2年期之中最高水平，由於存期較長，如果本金有10萬元，兩年合共收息達8400元。該行同樣設有18個月存期，也是4.2厘。而一年期有4.1厘，亦是同業中較高水平的。以上均毋需新資金。
長息能與匯立比肩、又要低門檻，可考慮平安壹賬通，100元起存、12個月存期4.3厘。
1年收息$4,400
10萬元做定期存款，1年期最高4.4厘，收息$4,400。以下多間銀行都有4厘長息。
本文最後更新日期︰2023年9月21日
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欄名 : 存款收息