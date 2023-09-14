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10萬元定期存款 │本周6銀行加息、發鈔行出擊｜10銀行有4厘長息、最多賺$8,400

收息攻略 07:00 2023/09/14

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高息的定期存款往往有許多附帶條件，最常見的是高起存門檻，一般人若想以10萬元或以下開立定存，可以集中看本文的介紹。

10萬元本金做定期存款，港元定存有1個5厘選擇，但屬全新私人客戶優惠。一般現有客戶新資金優惠最高有4.5厘，24個月長存期有4.2厘，10萬元本金可收息$8,400。

以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，有些逾10厘高息其實只有1星期，存期極短，下文就不介紹了。

用10萬元做定期邊間好？

點擊圖片放大

本周6銀行加息　發鈔行出擊

10萬元低門檻做定期存款，本周有6間銀行加了息，包括發鈔行中銀香港及渣打銀行，當中又以中銀香港較進取，6個月存期加至4.2厘，屬一般客戶的新資金優惠，但與滙豐的尚玉客戶優惠看齊。

其他加息的銀行包括大眾銀行，10萬元起存，3個月新資金加至4.65厘，僅次於花旗的5厘，但由於大眾不用新客戶，所以門檻更低。

東亞銀行的全新至尊理財客戶優惠，6個月及3個月存期加至4.35厘，起存額僅2萬元；若是現有客戶，10萬元新資金也有4.3厘。

富融銀行及上商也有加息，富融把6個存期加至4.2厘，不設最低存款額。上商1000元起步， 6個月存期也加至接近4厘。

5厘高息門檻不低

花旗的5厘高息，暫定做到9月16日。雖然起存額都不高，只需5萬元，但要求是全新私人客戶，總資產達800萬元，而且還要持有指定產品結存，因此實際門檻不低。若能符合條件，3個月速賺1250元。

2年期收息$8,400

虛銀匯立銀行近日把2年期高息減至4.2厘，不過仍屬2年期之中最高水平，由於存期較長，如果本金有10萬元，兩年合共收息達8400元。該行同樣設有18個月存期，也是4.2厘。而一年期有4.1厘，亦是同業中較高水平的。以上均毋需新資金。

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長存期、低門檻4厘之選

10萬元做定期存款，1年期最高4.4厘。除了匯立銀行，以下9間銀行都在減息潮之中，守住4厘長息。

  • 華僑銀行1年4.4厘（宏富理財客戶新資金）
  • 平安壹賬通銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）
  • 星展銀行1年4.25厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.15厘）
  • 大眾銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）
  • 東亞銀行1年4.05厘（全新至尊理財客戶）
  • 富融銀行1年4厘（新舊資金皆可）
  • 信銀國際1年4厘（新資金）
  • 南商1年4厘（新資金）
  • Mox Bank1年4厘（新資金）

本文最後更新日期︰2023年9月14日

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