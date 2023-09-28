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10萬元定期存款 │最多收息$8,800！現有資金4.8厘、4個月4.88厘低門檻之選

收息攻略 07:00 2023/09/28

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綠色債券的保底息有4.75厘之高，但認購反應實在太踴躍了，若果分配結果和去年一樣，一人最多只有5手（5萬元）。但若果你有10萬元想賺高息，以下選擇隨時賺得多過綠債。

10萬元本金做定期存款，2年期有高達4.4厘，10萬元本金可收息$8,800。1年期期最高4.4厘，臨近年底，銀行爭搶4個月存期，驚現高息4.8厘，3個月存期繼續有5厘高息。

以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

用10萬元做定期邊間好？

點擊圖片放大

本周逾10銀行加息　恒生、渣打出手4.2厘

10萬元低門檻做定期存款，本周大型銀行先後出手，滙豐、恒生及中銀香港均把6個月存期均加至4.5厘，3個月存期均加至4.3厘，而恒生更有4個月4.4厘。以上大行的高息定存皆是一般客戶、1萬元新資金便可開立。

下列多間銀行都有超過4.5厘高息，可媲美綠色債券︰

  • 東亞銀行新推4個月快閃優惠，高達4.88厘，且門檻不算高，10萬元分行新資金便可開立。
  • 平安壹賬通也搶4個月存期，最新加至4.8厘，不但是虛銀最高息，在市場上也是偏高。
  • 信銀國際，10萬元新資金，3個月存期高達4.65厘，僅次於花旗的5厘。
  • 大眾銀行的6個月及3個月存期，10萬元的牌價是4.35厘，手機銀行新資金額外多0.3厘，即4.65厘。
  • 大新銀行6個月存期略為減息，但仍有最高4.6厘，是全新VIP客戶優惠，10萬元可以起存，半年賺息$2,300
  • 工銀亞洲全新客戶，3個月存期4.6厘，這項優惠做到本月底
  • 花旗的3個月5厘，難度極高，需為全新私人客戶，又要持有指定產品結餘

收息必睇︰【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相

2年期收息$8,800

虛銀匯立銀行近日把2年期高息重新加息，有高達4.4厘，屬2年期之中最高水平，由於存期較長，如果本金有10萬元，兩年合共收息達8800元。該行同樣設有18個月存期，也是4.3厘。而一年期有4.2厘，亦是同業中較高水平的。以上均毋需新資金。

1年收息$4,400

10萬元做定期存款，1年期最高4.4厘，收息$4,400。以下多間銀行都有4厘長息。

  • 華僑銀行1年4.4厘（宏富理財客戶新資金）
  • 星展銀行1年4.2厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.1厘）
  • 信銀國際1年4.2厘（網上新資金）
  • 大眾銀行1年4.2厘（新舊資金皆可）
  • 東亞銀行1年4.05厘（全新至尊理財客戶）
  • 富融銀行1年4厘（新舊資金皆可）
  • 南商1年4厘（新資金）
  • Mox Bank1年4厘（新資金）

本文最後更新日期︰2023年9月28日

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