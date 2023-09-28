10萬元定期存款 │最多收息$8,800！現有資金4.8厘、4個月4.88厘低門檻之選

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【美元定期存款】4大行都加息 滙豐、恒生5.2厘爭奪美元｜6個月5.6厘、1星期13.8厘
綠色債券的保底息有4.75厘之高，但認購反應實在太踴躍了，若果分配結果和去年一樣，一人最多只有5手（5萬元）。但若果你有10萬元想賺高息，以下選擇隨時賺得多過綠債。
10萬元本金做定期存款，2年期有高達4.4厘，10萬元本金可收息$8,800。1年期期最高4.4厘，臨近年底，銀行爭搶4個月存期，驚現高息4.8厘，3個月存期繼續有5厘高息。
以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。
用10萬元做定期邊間好？
本周逾10銀行加息 恒生、渣打出手4.2厘
10萬元低門檻做定期存款，本周大型銀行先後出手，滙豐、恒生及中銀香港均把6個月存期均加至4.5厘，3個月存期均加至4.3厘，而恒生更有4個月4.4厘。以上大行的高息定存皆是一般客戶、1萬元新資金便可開立。
下列多間銀行都有超過4.5厘高息，可媲美綠色債券︰
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2年期收息$8,800
虛銀匯立銀行近日把2年期高息重新加息，有高達4.4厘，屬2年期之中最高水平，由於存期較長，如果本金有10萬元，兩年合共收息達8800元。該行同樣設有18個月存期，也是4.3厘。而一年期有4.2厘，亦是同業中較高水平的。以上均毋需新資金。
1年收息$4,400
10萬元做定期存款，1年期最高4.4厘，收息$4,400。以下多間銀行都有4厘長息。
本文最後更新日期︰2023年9月28日
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欄名 : 存款收息