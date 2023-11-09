10萬元定期存款 │最多收息$4,900　滙豐加息4.7厘　13銀行逾4.5厘

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【港元定存】滙豐突加存息！3個月4.7厘 超短存期13厘全城最高（附4大銀行定存比較）
市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。
10萬元本金做定期存款，本周有喜訊，滙豐加息至最高4.7厘，一般客戶也有4.5厘，會否掀動新一輪加息潮？
目前低門檻起存，3個月存期最高5厘；1年期方面最高4.9厘，收息$4,900；6個月現4.7厘高息，新舊資金都有，半年賺$2,350。
以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。
|表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|花旗銀行
|4.23厘
|4.31厘
|5.0厘
|3個月5.0厘需為全新私人客戶業務戶口
|東亞銀行
|4.25厘
|4.65厘
|4.95厘
|全新顯卓理財客戶
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.3厘(188天)
|4.8厘
|3個月4.8厘需為全新客戶
|星展銀行
|4.35厘
|4.7厘
|4.6厘
|網上/手機銀行新資金
|滙豐銀行
|/
|4.6厘
|4.7厘
|尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
|大眾銀行
|4.45厘
|4.65厘
|4.65厘
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.3厘
|4.55厘
|4.65厘
|個人客戶新資金
|華僑銀行
|4.0厘
|4.65厘
|4.6厘
|宏富理財客戶新資金
|信銀國際
|4.15厘
|4.3厘
|4.6厘
|網上新資金
|恒生銀行
|/
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|大新銀行
|/
|4.5厘
|4.4厘
|VIP銀行服務客戶
|Mox Bank
|4.1厘
|4.5厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|中銀香港
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|經網上銀行或手機銀行以新資金開立
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|匯立銀行
|4.9厘
|4.0厘
|3.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|平安壹賬通
|4.7厘
|4.7厘
|4.7厘（4個月）
|富融銀行
|4.7厘
|4.7厘
|4.4厘
|交銀香港
|4.15厘
|4.6厘
|4.65厘
|個人客戶以電子渠道開立
|創興銀行
|3.2厘
|3.3厘
|4.65厘
|網上銀行/流動理財
|星展銀行
|4.3厘
|4.6厘
|4.5厘
|網上/手機銀行現有資金
|上商
|3.63厘
|4.38厘
|4.53厘
|網上或手機銀行開立
|花旗銀行
|4.23厘
|4.31厘
|4.5厘
|網上或手機銀行開立
|天星銀行
|4.05厘
|4.0厘
|4.5厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|東亞銀行
|3.85厘
|4.25厘
|4.5厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|大眾銀行
|4.25厘
|4.45厘
|4.45厘
|現有資金開立
|信銀國際
|3.95厘
|4.1厘
|4.45厘
|網上現有資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.4厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
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虛擬銀行吸納長存期
不同銀行都有各自的吸存策略，例如虛銀銀行的資金較波動，它們的長存期都較為高息，以吸納較長期的資金。匯立銀行雖然把9個月5.1厘下架，但12個月存期維持4.9厘，屬10萬元本金當中最高息，1年可賺息$4,900。
其他虛銀的長息也高於傳統銀行，例如富融銀行及平安壹賬通，本周都把12個月存期加至4.7厘。以上虛銀全是新舊資金皆可，且起存額極低。
傳統銀行短息吸納大戶
至於傳統銀行的策略，則主要是以短息吸納大戶，例如花旗銀行的3個月5厘，雖然起存額僅5萬元，但實質門檻高，需為全新私人客戶業務戶口，又要持有指定投資產品的結存。
東亞銀行的4.95厘、工銀亞洲的4.8厘，都屬全新客戶優惠，而且也是3個月存期，反映傳統銀行策略與虛銀不同。
1年收息$4,900
10萬元做定期存款，1年期最高4.9厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰
本文最後更新日期︰2023年11月9日
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欄名 : 存款收息