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10萬元定期存款 │收息$9,000　低門檻4厘高息大包圍（8月25日更新）

收息攻略 12:32 2023/08/25

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定期存款有5厘破頂？而且10萬元本金可以做到？本周繼續有5厘高息，但雖然起存額低，卻需為全新私人客戶，整體條件不算低。如果一般客戶以10萬元為本金，有銀行提供銀債退款優惠，高達4.68厘，一般新資金優惠最高也有4.6厘。而現有資金最高4.5厘，都屬長存期定存，包括24個月、18個月及12個月，如果10萬元本金，足足可收息$9,000

以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠（包括銀債退款優惠），圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，1星期20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

點擊圖片放大

5厘高息門檻不低

花旗的5.2厘雖然起存額都不高，只需5萬元，但要求是全新私人客戶，總資產達800萬元，而且還要持有指定產品結存，因此實際門檻不低。

2年期收息$9,000

虛銀匯立銀行最新在本周推出4.5厘高息，存期較一般定存長，達24個月，如果本金有10萬元，兩年合共收息達9000元。該行同樣新設18個月存期，也是4.5厘。而一年期有4.3厘，亦是同業中較高水平的。以上毋需新資金。

1年期4.5厘同屬虛銀優惠

1年期出現新高4.5厘，屬虛銀平安壹賬通的優惠，100元可起存，毋需新資金。

50萬元定期存款｜收息逾4萬元邊度有？4.75厘倒數最後一周（8月25日更新）

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銀債退款優惠4.68厘

除了花旗的5厘選擇，10萬本金、最高息要數信銀國際的4.68厘，這是該行最新推出的銀債退款優惠，只1萬元本金就可以開立。同一個優惠，12個月存期也有4.28厘，屬長存期當中較高息的選擇。

同屬銀債退款優惠的有東亞銀行4.6厘，適用於3個月存期，10萬元本金可以開立。

長存期4.4厘

若是長期存款，又是新資金，可考慮星展銀行及虛銀Mox，本月新加息，以10萬元本金，12個月存期均有4.4厘，1年收息$4400。

虛銀Mox Bank近日做推廣，新資金額外多0.8厘，以致12個月存期高達4.4厘，2年期亦有4.2厘，屬全城之冠。

本文最後更新日期︰2023年8月25日

更多高息存款︰

定期存款利率邊間好？現有資金4.5厘、銀債退款4.75厘｜新資金5.2厘破頂（8月24日更新）

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