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10萬元定期存款 │收息$4,900　12銀行逾4.5厘

收息攻略 07:45 2023/11/03

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10萬元本金做定期存款，有逾10間銀行超過4.5厘，有2個5厘選擇，低門檻最多收息$4,900。

最新消息︰匯立銀行收起5.1厘高息，僅兩天便下架，9個月存期改為4厘。

市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。

10萬元本金做定期存款，有12間銀行有超過4.5厘，比發鈔行更高息，其中更有5厘選擇！屬3個月存期5厘。1年期方面最高4.9厘，收息$4,900；6個月現4.7厘高息，半年賺$2,350。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
花旗銀行4.23厘4.31厘5.0厘3個月5.0厘需為全新私人客戶業務戶口
東亞銀行4.25厘4.65厘4.95厘全新顯卓理財客戶
南商4.5厘4.6厘4.85厘個人客戶新資金
工銀亞洲3.8厘4.3厘(188天)4.8厘3個月4.8厘需為全新客戶
星展銀行4.35厘4.7厘4.6厘網上/手機銀行新資金
大眾銀行4.45厘4.65厘4.65厘手機銀行新資金
華僑銀行4.0厘4.65厘4.6厘宏富理財客戶新資金
信銀國際4.15厘4.3厘4.6厘網上新資金
滙豐銀行/4.5厘4.5厘尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
恒生銀行/4.5厘4.5厘網上新資金
大新銀行/4.5厘4.4厘VIP銀行服務客戶
Mox Bank4.1厘4.5厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
中銀香港3.4厘4.5厘4.5厘經網上銀行或手機銀行以新資金開立
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
匯立銀行4.9厘4.0厘3.0厘虛擬銀行、只有電子渠道
平安壹賬通4.5厘4.5厘4.7厘（4個月）虛擬銀行，只有電子渠道
交銀香港4.15厘4.6厘4.65厘個人客戶以電子渠道開立
創興銀行3.2厘3.3厘4.65厘網上銀行/流動理財
富融銀行4.6厘4.6厘4.4厘虛擬銀行、只有電子渠道
星展銀行4.3厘4.6厘4.5厘網上/手機銀行現有資金
上商3.63厘4.38厘4.53厘網上或手機銀行開立
花旗銀行4.23厘4.31厘4.5厘網上或手機銀行開立
天星銀行4.05厘4.0厘4.5厘虛擬銀行，只有電子渠道
東亞銀行3.85厘4.25厘4.5厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
大眾銀行4.25厘4.45厘4.45厘現有資金開立
信銀國際3.95厘4.1厘4.45厘網上現有資金
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.4厘個人客戶以網上或手機銀行開立

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虛擬銀行吸納長存期

不同銀行都有各自的吸存策略，例如虛銀銀行的資金較波動，它們的長存期都較為高息，以吸納較長期的資金。匯立銀行近日便推出9個月5.1厘（已到期），12個月存期也加至4.9厘，屬10萬元本金當中最高息，1年可賺息$4,900，9個月也可收息約$3,800。

其他虛銀的長息也高於傳統銀行，例如富融銀行的12個月存期有4.6厘，平安壹賬通的12個月存期也有4.5厘。以上虛銀全是新舊資金皆可，且起存額極低。

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傳統銀行短息吸納大戶

至於傳統銀行的策略，則主要是以短息吸納大戶，例如花旗銀行的3個月5厘，雖然起存額僅5萬元，但實質門檻高，需為全新私人客戶業務戶口，又要持有指定投資產品的結存。

東亞銀行的4.95厘、工銀亞洲的4.8厘，都屬全新客戶優惠，而且也是3個月存期，反映傳統銀行策略與虛銀不同。

1年收息$4,900

10萬元做定期存款，1年期最高4.9厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰

  • 匯立銀行1年4.9厘（新舊資金皆可）
  • 富融銀行1年4.6厘（新舊資金皆可）
  • 南商1年4.5厘（新資金）
  • 平安壹賬通1年4.5厘（新舊資金皆可）
  • 大眾銀行1年4.45厘（手機銀行新資金）
  • 星展銀行1年4.35厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.3厘）
  • 東亞銀行1年4.25厘（全新理財客戶）
  • 花旗銀行1年4.23厘（新舊資金皆可）
  • 信銀國際1年4.15厘（網上新資金）
  • 交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）
  • Mox Bank1年4.1厘（新資金）
  • 天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）
  • 華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月3日

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