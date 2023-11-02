10萬元定期存款 │收息$4,900　兩個5厘選擇　12銀行逾4.5厘

▲ 10萬元本金做定期存款，有逾10間銀行超過4.5厘，有2個5厘選擇，低門檻最多收息$4,900。

市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。

10萬元本金做定期存款，有12間銀行有超過4.5厘，比發鈔行更高息，其中更有2個5厘選擇！包括9個月5.1厘，及3個月5厘。1年期方面最高4.9厘，收息$4,900；6個月現4.7厘高息，半年賺$2,350。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 花旗銀行 4.23厘 4.31厘 5.0厘 3個月5.0厘需為全新私人客戶業務戶口 東亞銀行 4.25厘 4.65厘 4.95厘 全新顯卓理財客戶 南商 4.5厘 4.6厘 4.85厘 個人客戶新資金 工銀亞洲 3.8厘 4.3厘(188天) 4.8厘 3個月4.8厘需為全新客戶 星展銀行 4.35厘 4.7厘 4.6厘 網上/手機銀行新資金 大眾銀行 4.45厘 4.65厘 4.65厘 手機銀行新資金 華僑銀行 4.0厘 4.65厘 4.6厘 宏富理財客戶新資金 信銀國際 4.15厘 4.3厘 4.6厘 網上新資金 滙豐銀行 / 4.5厘 4.5厘 尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點 恒生銀行 / 4.5厘 4.5厘 網上新資金 大新銀行 / 4.5厘 4.4厘 VIP銀行服務客戶 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 經網上銀行或手機銀行以新資金開立 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 網上新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 匯立銀行 4.9厘 4.0厘 3.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道 平安壹賬通 4.5厘 4.5厘 4.7厘（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 交銀香港 4.15厘 4.6厘 4.65厘 個人客戶以電子渠道開立 創興銀行 3.2厘 3.3厘 4.65厘 網上銀行/流動理財 富融銀行 4.6厘 4.6厘 4.4厘 虛擬銀行、只有電子渠道 星展銀行 4.3厘 4.6厘 4.5厘 網上/手機銀行現有資金 上商 3.63厘 4.38厘 4.53厘 網上或手機銀行開立 花旗銀行 4.23厘 4.31厘 4.5厘 網上或手機銀行開立 天星銀行 4.05厘 4.0厘 4.5厘 虛擬銀行，只有電子渠道 東亞銀行 3.85厘 4.25厘 4.5厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 大眾銀行 4.25厘 4.45厘 4.45厘 現有資金開立 信銀國際 3.95厘 4.1厘 4.45厘 網上現有資金 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.4厘 個人客戶以網上或手機銀行開立

虛擬銀行吸納長存期

不同銀行都有各自的吸存策略，例如虛銀銀行的資金較波動，它們的長存期都較為高息，以吸納較長期的資金。匯立銀行近日便推出9個月5.1厘，12個月存期也加至4.9厘，屬10萬元本金當中最高息，1年可賺息$4,900，9個月也可收息約$3,800。

其他虛銀的長息也高於傳統銀行，例如富融銀行的12個月存期有4.6厘，平安壹賬通的12個月存期也有4.5厘。以上虛銀全是新舊資金皆可，且起存額極低。

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傳統銀行短息吸納大戶

至於傳統銀行的策略，則主要是以短息吸納大戶，例如花旗銀行的3個月5厘，雖然起存額僅5萬元，但實質門檻高，需為全新私人客戶業務戶口，又要持有指定投資產品的結存。

東亞銀行的4.95厘、工銀亞洲的4.8厘，都屬全新客戶優惠，而且也是3個月存期，反映傳統銀行策略與虛銀不同。

1年收息$4,900

10萬元做定期存款，1年期最高4.9厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰

匯立銀行1年4.9厘（新舊資金皆可）

富融銀行1年4.6厘（新舊資金皆可）

南商1年4.5厘（新資金）

平安壹賬通1年4.5厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.35厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.3厘）

大眾銀行1年4.3厘（現有資金）

東亞銀行1年4.25厘（全新理財客戶）

花旗銀行1年4.23厘（新舊資金皆可）

信銀國際1年4.15厘（網上新資金）

交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）

Mox Bank1年4.1厘（新資金）

天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月2日

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