10萬元定期存款 │收息$4,550　現有資金4.7厘　12銀行逾4.5厘

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【定期存款2023】1年期5厘新高、3個月5.05厘｜4銀行加入「5厘俱樂部」、8銀行高息過綠債
市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。
10萬元本金做定期存款，有12間銀行有超過4.5厘，比發鈔行更高息。1年期最高4.55厘，收息$4,550；6個月現4.75厘高息，半年賺近$2,400；3個月存期繼續有5厘高息，優惠期延至本月底，短短3個月收息逾$1,200。
以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。
|表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|花旗銀行
|4.21厘
|4.31厘
|5.0厘
|3個月5.0厘需為全新私人客戶業務戶口
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.3厘(188天)
|4.9厘
|3個月4.9厘需為全新客戶
|東亞銀行
|4.25厘
|4.65厘
|4.95厘
|全新顯卓理財客戶
|南商
|4.5厘
|4.6厘
|4.85厘
|個人客戶新資金
|大眾銀行
|4.25厘
|4.75厘
|4.65厘
|6個月及3個月需為手機銀行新資金
|星展銀行
|4.35厘
|4.7厘
|4.6厘
|網上/手機銀行新資金
|華僑銀行
|4.0厘
|4.65厘
|4.6厘
|宏富理財客戶新資金
|信銀國際
|4.15厘
|4.3厘
|4.6厘
|網上新資金
|Mox Bank
|4.1厘
|4.5厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大新銀行
|/
|4.5厘
|4.5厘
|全新VIP銀行服務客戶
|滙豐銀行
|/
|4.5厘
|4.5厘
|尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
|恒生銀行
|/
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|經網上銀行或手機銀行以新資金開立
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|平安壹賬通
|4.5厘
|4.5厘
|4.7厘（4個月）
|虛擬銀行，只有電子渠道
|交銀香港
|4.15厘
|4.6厘
|4.65厘
|個人客戶以電子渠道開立
|創興銀行
|3.2厘
|3.3厘
|4.65厘
|網上銀行/流動理財
|富融銀行
|4.5厘
|4.6厘
|4.4厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|星展銀行
|4.3厘
|4.6厘
|4.5厘
|網上/手機銀行現有資金
|匯立銀行
|4.55厘
|4.5厘
|3.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|上商
|3.63厘
|4.38厘
|4.53厘
|網上或手機銀行開立
|天星銀行
|4.05厘
|4.0厘
|4.5厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|東亞銀行
|3.85厘
|4.25厘
|4.5厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|大眾銀行
|4.25厘
|4.45厘
|4.35厘
|現有資金開立
|信銀國際
|3.95厘
|4.1厘
|4.45厘
|網上現有資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.4厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
滙豐帶頭 銀行搶短期資金
由於臨近年底，新資金優惠集中在3個月存期，滙豐本月中帶頭加至4.5厘後，本周多間銀行在4.5厘以上。花旗的5厘最新截至10月28日；東亞銀行最新加至4.95厘、工銀亞洲也有4.9厘，以上全屬新客戶優惠。
10萬元起存，現有客戶、新資金方面，最高有4.85厘，屬南洋商業銀行的優惠，一般個人客戶以新資金開立便可。同樣優惠，12個月有4.5厘，6個月也有4.6厘。
6個月存期以大眾銀行的4.75厘最高、屬手機銀行新資金；3個月存期也有4.65厘。星展的6個月存期最新加至4.7厘，3個月存期也有4.6厘，同樣適用於新資金。
極低門檻 現有資金4.7厘
如果是現有客戶、現有資金，也有幾間銀行比滙豐的4.5厘更高息。
平安壹賬通銀行今天（10月26日）再加息，4個月存期加至4.7厘，起存額僅100元，毋需新資金。而該行的12個月及6個月存期，也有4.5厘。
交銀香港3個月現有資金達4.65厘，6個月也有4.6厘，一般個人客戶以電子渠道開立，起存額僅2萬元。
創興銀行本月大加3個月存息，低門檻5000元起存加至4.65厘，只要在電子渠道開立，不論新舊資金皆可。如果本金達50萬元更有4.8厘。
虛擬銀行則搶較長存期，匯立銀行雖撤走24個月存期，但12個月存期加至4.55厘，屬虛銀之中最高。另一虛銀富融則爭奪6個月存期，有4.6厘，同樣是現有資金開立。
1年收息$4,550
10萬元做定期存款，1年期最高4.55厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰
本文最後更新日期︰2023年10月27日
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欄名 : 存款收息