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10萬元定期存款 │收息$4,550　現有資金4.7厘　12銀行逾4.5厘

收息攻略 08:25 2023/10/27

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10萬元本金做定期存款，有逾10間銀行超過4.5厘，低門檻最多收息$4,550。

市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。

10萬元本金做定期存款，有12間銀行有超過4.5厘，比發鈔行更高息。1年期最高4.55厘，收息$4,550；6個月現4.75厘高息，半年賺近$2,400；3個月存期繼續有5厘高息，優惠期延至本月底，短短3個月收息逾$1,200。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
花旗銀行4.21厘4.31厘5.0厘3個月5.0厘需為全新私人客戶業務戶口
工銀亞洲3.8厘4.3厘(188天)4.9厘3個月4.9厘需為全新客戶
東亞銀行4.25厘4.65厘4.95厘全新顯卓理財客戶
南商4.5厘4.6厘4.85厘個人客戶新資金
大眾銀行4.25厘4.75厘4.65厘6個月及3個月需為手機銀行新資金
星展銀行4.35厘4.7厘4.6厘網上/手機銀行新資金
華僑銀行4.0厘4.65厘4.6厘宏富理財客戶新資金
信銀國際4.15厘4.3厘4.6厘網上新資金
Mox Bank4.1厘4.5厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
大新銀行/4.5厘4.5厘全新VIP銀行服務客戶
滙豐銀行/4.5厘4.5厘尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
恒生銀行/4.5厘4.5厘網上新資金
中銀香港3.4厘4.5厘4.5厘經網上銀行或手機銀行以新資金開立
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
平安壹賬通4.5厘4.5厘4.7厘（4個月）虛擬銀行，只有電子渠道
交銀香港4.15厘4.6厘4.65厘個人客戶以電子渠道開立
創興銀行3.2厘3.3厘4.65厘網上銀行/流動理財
富融銀行4.5厘4.6厘4.4厘虛擬銀行、只有電子渠道
星展銀行4.3厘4.6厘4.5厘網上/手機銀行現有資金
匯立銀行4.55厘4.5厘3.0厘虛擬銀行、只有電子渠道
上商3.63厘4.38厘4.53厘網上或手機銀行開立
天星銀行4.05厘4.0厘4.5厘虛擬銀行，只有電子渠道
東亞銀行3.85厘4.25厘4.5厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
大眾銀行4.25厘4.45厘4.35厘現有資金開立
信銀國際3.95厘4.1厘4.45厘網上現有資金
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.4厘個人客戶以網上或手機銀行開立

滙豐帶頭　銀行搶短期資金

由於臨近年底，新資金優惠集中在3個月存期，滙豐本月中帶頭加至4.5厘後，本周多間銀行在4.5厘以上。花旗的5厘最新截至10月28日；東亞銀行最新加至4.95厘、工銀亞洲也有4.9厘，以上全屬新客戶優惠。

10萬元起存，現有客戶、新資金方面，最高有4.85厘，屬南洋商業銀行的優惠，一般個人客戶以新資金開立便可。同樣優惠，12個月有4.5厘，6個月也有4.6厘。

6個月存期以大眾銀行的4.75厘最高、屬手機銀行新資金；3個月存期也有4.65厘。星展的6個月存期最新加至4.7厘，3個月存期也有4.6厘，同樣適用於新資金。

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極低門檻　現有資金4.7厘

如果是現有客戶、現有資金，也有幾間銀行比滙豐的4.5厘更高息。

平安壹賬通銀行今天（10月26日）再加息，4個月存期加至4.7厘，起存額僅100元，毋需新資金。而該行的12個月及6個月存期，也有4.5厘。

交銀香港3個月現有資金達4.65厘，6個月也有4.6厘，一般個人客戶以電子渠道開立，起存額僅2萬元。

創興銀行本月大加3個月存息，低門檻5000元起存加至4.65厘，只要在電子渠道開立，不論新舊資金皆可。如果本金達50萬元更有4.8厘。

虛擬銀行則搶較長存期，匯立銀行雖撤走24個月存期，但12個月存期加至4.55厘，屬虛銀之中最高。另一虛銀富融則爭奪6個月存期，有4.6厘，同樣是現有資金開立。

1年收息$4,550

10萬元做定期存款，1年期最高4.55厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰

  • 匯立銀行1年4.55厘（新舊資金皆可）
  • 南商1年4.5厘（新資金）
  • 富融銀行1年4.5厘（新舊資金皆可）
  • 平安壹賬通1年4.5厘（新舊資金皆可）
  • 星展銀行1年4.35厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.3厘）
  • 東亞銀行1年4.25厘（全新理財客戶）
  • 大眾銀行1年4.25厘（新舊資金皆可）
  • 花旗銀行1年4.21厘（新舊資金皆可）
  • 信銀國際1年4.15厘（網上新資金）
  • 交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）
  • Mox Bank1年4.1厘（新資金）
  • 天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）
  • 華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年10月27日

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