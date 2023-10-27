10萬元定期存款 │收息$4,550　現有資金4.7厘　12銀行逾4.5厘

▲ 10萬元本金做定期存款，有逾10間銀行超過4.5厘，低門檻最多收息$4,550。

市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。

10萬元本金做定期存款，有12間銀行有超過4.5厘，比發鈔行更高息。1年期最高4.55厘，收息$4,550；6個月現4.75厘高息，半年賺近$2,400；3個月存期繼續有5厘高息，優惠期延至本月底，短短3個月收息逾$1,200。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 花旗銀行 4.21厘 4.31厘 5.0厘 3個月5.0厘需為全新私人客戶業務戶口 工銀亞洲 3.8厘 4.3厘(188天) 4.9厘 3個月4.9厘需為全新客戶 東亞銀行 4.25厘 4.65厘 4.95厘 全新顯卓理財客戶 南商 4.5厘 4.6厘 4.85厘 個人客戶新資金 大眾銀行 4.25厘 4.75厘 4.65厘 6個月及3個月需為手機銀行新資金 星展銀行 4.35厘 4.7厘 4.6厘 網上/手機銀行新資金 華僑銀行 4.0厘 4.65厘 4.6厘 宏富理財客戶新資金 信銀國際 4.15厘 4.3厘 4.6厘 網上新資金 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 大新銀行 / 4.5厘 4.5厘 全新VIP銀行服務客戶 滙豐銀行 / 4.5厘 4.5厘 尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點 恒生銀行 / 4.5厘 4.5厘 網上新資金 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 經網上銀行或手機銀行以新資金開立 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 網上新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 平安壹賬通 4.5厘 4.5厘 4.7厘（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 交銀香港 4.15厘 4.6厘 4.65厘 個人客戶以電子渠道開立 創興銀行 3.2厘 3.3厘 4.65厘 網上銀行/流動理財 富融銀行 4.5厘 4.6厘 4.4厘 虛擬銀行、只有電子渠道 星展銀行 4.3厘 4.6厘 4.5厘 網上/手機銀行現有資金 匯立銀行 4.55厘 4.5厘 3.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道 上商 3.63厘 4.38厘 4.53厘 網上或手機銀行開立 天星銀行 4.05厘 4.0厘 4.5厘 虛擬銀行，只有電子渠道 東亞銀行 3.85厘 4.25厘 4.5厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 大眾銀行 4.25厘 4.45厘 4.35厘 現有資金開立 信銀國際 3.95厘 4.1厘 4.45厘 網上現有資金 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.4厘 個人客戶以網上或手機銀行開立

滙豐帶頭 銀行搶短期資金

由於臨近年底，新資金優惠集中在3個月存期，滙豐本月中帶頭加至4.5厘後，本周多間銀行在4.5厘以上。花旗的5厘最新截至10月28日；東亞銀行最新加至4.95厘、工銀亞洲也有4.9厘，以上全屬新客戶優惠。

10萬元起存，現有客戶、新資金方面，最高有4.85厘，屬南洋商業銀行的優惠，一般個人客戶以新資金開立便可。同樣優惠，12個月有4.5厘，6個月也有4.6厘。

6個月存期以大眾銀行的4.75厘最高、屬手機銀行新資金；3個月存期也有4.65厘。星展的6個月存期最新加至4.7厘，3個月存期也有4.6厘，同樣適用於新資金。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

極低門檻 現有資金4.7厘

如果是現有客戶、現有資金，也有幾間銀行比滙豐的4.5厘更高息。

平安壹賬通銀行今天（10月26日）再加息，4個月存期加至4.7厘，起存額僅100元，毋需新資金。而該行的12個月及6個月存期，也有4.5厘。

交銀香港3個月現有資金達4.65厘，6個月也有4.6厘，一般個人客戶以電子渠道開立，起存額僅2萬元。

創興銀行本月大加3個月存息，低門檻5000元起存加至4.65厘，只要在電子渠道開立，不論新舊資金皆可。如果本金達50萬元更有4.8厘。

虛擬銀行則搶較長存期，匯立銀行雖撤走24個月存期，但12個月存期加至4.55厘，屬虛銀之中最高。另一虛銀富融則爭奪6個月存期，有4.6厘，同樣是現有資金開立。

1年收息$4,550

10萬元做定期存款，1年期最高4.55厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰

匯立銀行1年4.55厘（新舊資金皆可）

南商1年4.5厘（新資金）

富融銀行1年4.5厘（新舊資金皆可）

平安壹賬通1年4.5厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.35厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.3厘）

東亞銀行1年4.25厘（全新理財客戶）

大眾銀行1年4.25厘（新舊資金皆可）

花旗銀行1年4.21厘（新舊資金皆可）

信銀國際1年4.15厘（網上新資金）

交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）

Mox Bank1年4.1厘（新資金）

天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年10月27日

更多高息存款︰

【港元定存】滙豐13厘全城最高、搶短期資金（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）

50萬元定期存款｜收息$25,000！3銀行有5厘、現有資金4.8厘

【外幣定期】滙豐17.5厘吸英鎊！中小行加澳元至4.5厘 專家︰美元見頂吼外幣

【高息儲蓄】1年儲12萬大法 教你告別月光族

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料