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10萬元定期存款 │兩個5厘選擇、6個月4.68厘｜比百萬門檻更高息（8月17日更新）

收息攻略 14:07 2023/08/17

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定期存款有5厘破頂？而且10萬元本金可以做到？本周出現兩個低起存額的5厘高息，但雖然起存額低，卻需為全新理財甚至私人客戶，整體條件不算低。如果一般客戶以10萬元為本金，有銀行提供銀債退款優惠，高達4.68厘，一般新資金優惠最高也有4.6厘，而現有資金最高4.3厘。以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠（包括銀債退款優惠），圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，1星期20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

點擊圖片放大

兩個5厘選擇

花旗的5.2厘及大新銀行的5.1厘，雖然起存額都不高，分別只需5萬元及10萬元，但同樣都要是全新指定客戶，花旗需為總資產達800萬元的私人客戶，大新則需為理財總值達100萬元的VIP銀行客戶。

銀債退款優惠4.68厘

除了上述兩個5厘選擇，10萬本金、最高息要數信銀國際的4.68厘，這是該行最新推出的銀債退款優惠，只1萬元本金就可以開立。同一個優惠，12個月存期也有4.28厘，屬長存期當中較高息的選擇。

同屬銀債退款優惠的有東亞銀行4.4厘，適用於3個月存期，10萬元本金可以開立。

長存期最高4.4厘

若是長期存款，可考慮星展銀行及虛銀Mox，本月新加息，以10萬元本金，12個月存期均有4.4厘，1年收息$4400。

虛銀Mox Bank近日做推廣，新資金額外多0.6厘，以致12個月存期高達4.4厘，2年期亦有4.2厘，屬全城之冠。

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現有資金　低門檻4.3厘

10萬元本金，又不想搬錢，現有資金也最高4.3厘，是星展銀行的12個月存期，其6個月也有4.25厘，也是現有資金當中最高水平。

匯立銀行最新也加息，12個月與9個月存期，都加至4.3厘，同樣是低門檻、現有資金當中最高息的。

近期幾間虛擬銀行都有高息優惠，虛銀的門檻都很低，又不限新舊資金，所以適合低門檻的存戶。例如平安壹賬通銀行，6個月、4個月及3個月新近加至4.2厘；富融銀行的6個月存期也有4.2厘、3個月存期有4厘。

本文最後更新日期︰2023年8月17日

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