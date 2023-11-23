10萬元定期存款 │低門檻賺5.3厘　現有資金4.95厘｜最多收息$4,800

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定期存款利率邊間好？現有資金5.1厘新高、新資金2個5.3厘選擇（附不同存期最高息之選）
市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有最高5.3厘，屬全城最高息。
10萬元本金做定期存款，本周再新增多個5厘高息，3個月存期驚現5.3厘新高！168天存期高達5.2厘，138天存期有5厘。
現有資金方面，最高有4.95厘，逼近5厘；平安壹賬通仍舊是不同存期都有4.8厘，現有資金也可開立。
以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。
|新資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|大新銀行
|/
|4.5厘
|5.3厘
|VIP銀行服務客戶新資金
|花旗銀行
|4.48厘
|4.68厘
|5.2厘
|3個月5厘需為全新私人客戶業務戶口
|華僑銀行
|4.0厘
|5.2厘（168天）
|5.0厘（138天）
|宏富理財客戶新資金
|信銀國際
|4.25厘
|4.6厘
|5.0厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|大眾銀行
|4.65厘
|4.75厘
|4.95厘
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.25厘
|4.65厘
|4.95厘
|全新顯卓理財客戶
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.3厘(188天)
|4.8厘
|3個月4.8厘需為全新客戶
|星展銀行
|4.35厘
|4.7厘
|4.6厘
|網上/手機銀行新資金
|滙豐銀行
|/
|4.6厘
|4.7厘
|尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
|恒生銀行
|/
|4.6厘
|4.7厘
|網上新資金
|南商
|4.3厘
|4.55厘
|4.65厘
|個人客戶新資金
|Mox Bank
|4.25厘
|4.6厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|中銀香港
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|經網上銀行或手機銀行以新資金開立
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|現有資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|信銀國際
|4.15厘
|4.5厘
|4.95厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|花旗銀行
|4.48厘
|4.68厘
|4.85厘
|網上或手機銀行開立
|平安壹賬通
|4.8厘
|4.8厘
|4.8厘（4個月）
|虛擬銀行，只有電子渠道
|天星銀行
|4.05厘
|4.5厘
|4.8厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大眾銀行
|4.45厘
|4.55厘
|4.75厘
|現有資金開立
|創興銀行
|3.2厘
|3.3厘
|4.75厘
|網上銀行/流動理財
|匯立銀行
|4.7厘
|4.0厘
|3.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|富融銀行
|4.7厘
|4.7厘
|4.4厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|交銀香港
|4.15厘
|4.6厘
|4.7厘
|個人客戶以電子渠道開立
|星展銀行
|4.3厘
|4.6厘
|4.5厘
|網上/手機銀行現有資金
|上商
|3.63厘
|4.38厘
|4.58厘
|網上或手機銀行開立
|東亞銀行
|3.85厘
|4.25厘
|4.5厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.4厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
新資金5個5厘選擇
10萬元新資金開立港元定存，有5個5厘選擇，但都以吸納高端理財客戶為目標。
10萬元起存以大新銀行的5.3厘最高，屬3個月存期，但需為VIP銀行服務客戶的新資金，該戶口的資產門檻為100萬元。
華僑銀行有2個5厘選擇，分別是168天及138天存期，10萬元起存分別有5.2厘及5厘，但需為宏富理財客戶新資金，該戶口資產門檻為100萬元。
若非理財客戶，一般華僑銀行客戶，10萬元起存，以上兩個存期都有5厘。
其餘的花旗5.2厘及信銀國際5厘，都屬3個月存期，分別需為全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）及CITICdiamond（資產值400萬元）客戶新資金。
現有資金最高4.95厘
信銀國際的CITICdiamond客戶手機銀行現有資金，3個月存期4.95厘，是10萬元本金之中，現有資金最高的。
若果不屬於理財戶口，一般客戶而言，10萬元現有資金，信銀國際及花旗銀行都有4.85厘，但均屬3個月存期，及需在手機銀行開立。
不同銀行都有各自的吸存策略，例如虛銀銀行的資金較波動，它們的長存期都較為高息，以吸納較長期的資金。平安壹賬通本周加息至4.8厘，12個月、6個月及4個月存期都有，現有資金可以開立。
其他虛銀的長息也高於傳統銀行，例如匯立銀行及富融銀行，目前12個月存期都有4.7厘。
1年收息$4,800
10萬元做定期存款，1年期最高4.8厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰
本文最後更新日期︰2023年11月23日
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欄名 : 存款收息