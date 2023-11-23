10萬元定期存款 │低門檻賺5.3厘　現有資金4.95厘｜最多收息$4,800

▲ 10萬元本金做定期存款，本周再新增多個5厘高息，3個月存期驚現5.3厘新高！168天存期高達5.2厘，138天存期有5厘。現有資金最高4.95厘。

市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有最高5.3厘，屬全城最高息。

10萬元本金做定期存款，本周再新增多個5厘高息，3個月存期驚現5.3厘新高！168天存期高達5.2厘，138天存期有5厘。

現有資金方面，最高有4.95厘，逼近5厘；平安壹賬通仍舊是不同存期都有4.8厘，現有資金也可開立。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

新資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 大新銀行 / 4.5厘 5.3厘 VIP銀行服務客戶新資金 花旗銀行 4.48厘 4.68厘 5.2厘 3個月5厘需為全新私人客戶業務戶口 華僑銀行 4.0厘 5.2厘（168天） 5.0厘（138天） 宏富理財客戶新資金 信銀國際 4.25厘 4.6厘 5.0厘 CITICdiamond客戶手機新資金 大眾銀行 4.65厘 4.75厘 4.95厘 手機銀行新資金 東亞銀行 4.25厘 4.65厘 4.95厘 全新顯卓理財客戶 工銀亞洲 3.8厘 4.3厘(188天) 4.8厘 3個月4.8厘需為全新客戶 星展銀行 4.35厘 4.7厘 4.6厘 網上/手機銀行新資金 滙豐銀行 / 4.6厘 4.7厘 尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點 恒生銀行 / 4.6厘 4.7厘 網上新資金 南商 4.3厘 4.55厘 4.65厘 個人客戶新資金 Mox Bank 4.25厘 4.6厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 經網上銀行或手機銀行以新資金開立 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 網上新資金

現有資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 信銀國際 4.15厘 4.5厘 4.95厘 CITICdiamond客戶手機開立 花旗銀行 4.48厘 4.68厘 4.85厘 網上或手機銀行開立 平安壹賬通 4.8厘 4.8厘 4.8厘（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 天星銀行 4.05厘 4.5厘 4.8厘 虛擬銀行，只有電子渠道 大眾銀行 4.45厘 4.55厘 4.75厘 現有資金開立 創興銀行 3.2厘 3.3厘 4.75厘 網上銀行/流動理財 匯立銀行 4.7厘 4.0厘 3.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 4.7厘 4.4厘 虛擬銀行、只有電子渠道 交銀香港 4.15厘 4.6厘 4.7厘 個人客戶以電子渠道開立 星展銀行 4.3厘 4.6厘 4.5厘 網上/手機銀行現有資金 上商 3.63厘 4.38厘 4.58厘 網上或手機銀行開立 東亞銀行 3.85厘 4.25厘 4.5厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.4厘 個人客戶以網上或手機銀行開立

新資金5個5厘選擇

10萬元新資金開立港元定存，有5個5厘選擇，但都以吸納高端理財客戶為目標。

10萬元起存以大新銀行的5.3厘最高，屬3個月存期，但需為VIP銀行服務客戶的新資金，該戶口的資產門檻為100萬元。

華僑銀行有2個5厘選擇，分別是168天及138天存期，10萬元起存分別有5.2厘及5厘，但需為宏富理財客戶新資金，該戶口資產門檻為100萬元。

若非理財客戶，一般華僑銀行客戶，10萬元起存，以上兩個存期都有5厘。

其餘的花旗5.2厘及信銀國際5厘，都屬3個月存期，分別需為全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）及CITICdiamond（資產值400萬元）客戶新資金。

現有資金最高4.95厘

信銀國際的CITICdiamond客戶手機銀行現有資金，3個月存期4.95厘，是10萬元本金之中，現有資金最高的。

若果不屬於理財戶口，一般客戶而言，10萬元現有資金，信銀國際及花旗銀行都有4.85厘，但均屬3個月存期，及需在手機銀行開立。

不同銀行都有各自的吸存策略，例如虛銀銀行的資金較波動，它們的長存期都較為高息，以吸納較長期的資金。平安壹賬通本周加息至4.8厘，12個月、6個月及4個月存期都有，現有資金可以開立。

其他虛銀的長息也高於傳統銀行，例如匯立銀行及富融銀行，目前12個月存期都有4.7厘。

1年收息$4,800

10萬元做定期存款，1年期最高4.8厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰

平安壹賬通1年4.8厘（新舊資金皆可）

匯立銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）

富融銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）

大眾銀行1年4.65厘（手機銀行新資金；現有資金4.45厘）

花旗銀行1年4.48厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.35厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.3厘）

南商1年4.3厘（新資金）

東亞銀行1年4.25厘（全新理財客戶）

Mox Bank1年4.25厘（新資金）

信銀國際1年4.25厘（網上新資金）

交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）

天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月23日

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