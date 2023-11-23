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10萬元定期存款 │低門檻賺5.3厘　現有資金4.95厘｜最多收息$4,800

收息攻略 15:26 2023/11/23

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10萬元本金做定期存款，本周再新增多個5厘高息，3個月存期驚現5.3厘新高！168天存期高達5.2厘，138天存期有5厘。現有資金最高4.95厘。

市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有最高5.3厘，屬全城最高息。

10萬元本金做定期存款，本周再新增多個5厘高息，3個月存期驚現5.3厘新高！168天存期高達5.2厘，138天存期有5厘。

現有資金方面，最高有4.95厘，逼近5厘；平安壹賬通仍舊是不同存期都有4.8厘，現有資金也可開立。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

新資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
大新銀行/4.5厘5.3厘VIP銀行服務客戶新資金
花旗銀行4.48厘4.68厘5.2厘3個月5厘需為全新私人客戶業務戶口
華僑銀行4.0厘5.2厘（168天）5.0厘（138天）宏富理財客戶新資金
信銀國際4.25厘4.6厘5.0厘CITICdiamond客戶手機新資金
大眾銀行4.65厘4.75厘4.95厘手機銀行新資金
東亞銀行4.25厘4.65厘4.95厘全新顯卓理財客戶
工銀亞洲3.8厘4.3厘(188天)4.8厘3個月4.8厘需為全新客戶
星展銀行4.35厘4.7厘4.6厘網上/手機銀行新資金
滙豐銀行/4.6厘4.7厘尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
恒生銀行/4.6厘4.7厘網上新資金
南商4.3厘4.55厘4.65厘個人客戶新資金
Mox Bank4.25厘4.6厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
中銀香港3.4厘4.5厘4.5厘經網上銀行或手機銀行以新資金開立
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘網上新資金

 

現有資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
信銀國際4.15厘4.5厘4.95厘CITICdiamond客戶手機開立
花旗銀行4.48厘4.68厘4.85厘網上或手機銀行開立
平安壹賬通4.8厘4.8厘4.8厘（4個月）虛擬銀行，只有電子渠道
天星銀行4.05厘4.5厘4.8厘虛擬銀行，只有電子渠道
大眾銀行4.45厘4.55厘4.75厘現有資金開立
創興銀行3.2厘3.3厘4.75厘網上銀行/流動理財
匯立銀行4.7厘4.0厘3.0厘虛擬銀行、只有電子渠道
富融銀行4.7厘4.7厘4.4厘虛擬銀行、只有電子渠道
交銀香港4.15厘4.6厘4.7厘個人客戶以電子渠道開立
星展銀行4.3厘4.6厘4.5厘網上/手機銀行現有資金
上商3.63厘4.38厘4.58厘網上或手機銀行開立
東亞銀行3.85厘4.25厘4.5厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.4厘個人客戶以網上或手機銀行開立

新資金5個5厘選擇

10萬元新資金開立港元定存，有5個5厘選擇，但都以吸納高端理財客戶為目標。

10萬元起存以大新銀行的5.3厘最高，屬3個月存期，但需為VIP銀行服務客戶的新資金，該戶口的資產門檻為100萬元。

華僑銀行有2個5厘選擇，分別是168天及138天存期，10萬元起存分別有5.2厘及5厘，但需為宏富理財客戶新資金，該戶口資產門檻為100萬元。

若非理財客戶，一般華僑銀行客戶，10萬元起存，以上兩個存期都有5厘。

其餘的花旗5.2厘及信銀國際5厘，都屬3個月存期，分別需為全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）及CITICdiamond（資產值400萬元）客戶新資金。

現有資金最高4.95厘

信銀國際的CITICdiamond客戶手機銀行現有資金，3個月存期4.95厘，是10萬元本金之中，現有資金最高的。

若果不屬於理財戶口，一般客戶而言，10萬元現有資金，信銀國際及花旗銀行都有4.85厘，但均屬3個月存期，及需在手機銀行開立。

不同銀行都有各自的吸存策略，例如虛銀銀行的資金較波動，它們的長存期都較為高息，以吸納較長期的資金。平安壹賬通本周加息至4.8厘，12個月、6個月及4個月存期都有，現有資金可以開立。

其他虛銀的長息也高於傳統銀行，例如匯立銀行及富融銀行，目前12個月存期都有4.7厘。

1年收息$4,800

10萬元做定期存款，1年期最高4.8厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰

  • 平安壹賬通1年4.8厘（新舊資金皆可）
  • 匯立銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）
  • 富融銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）
  • 大眾銀行1年4.65厘（手機銀行新資金；現有資金4.45厘）
  • 花旗銀行1年4.48厘（新舊資金皆可）
  • 星展銀行1年4.35厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.3厘）
  • 南商1年4.3厘（新資金）
  • 東亞銀行1年4.25厘（全新理財客戶）
  • Mox Bank1年4.25厘（新資金）
  • 信銀國際1年4.25厘（網上新資金）
  • 交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）
  • 天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）
  • 華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月23日

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