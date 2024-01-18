10萬元定期存款 │低門檻賺5.2厘　現有資金4.5厘

▲ 10萬元本金做定期存款，3個月高達5.2厘，6個月存期最高4.5厘，12個月存期最高4.15厘，最多可收息$4,150。

2024年新景象，定期存款在減息潮下，仍守住低門檻5厘高息。如果本金只有10萬元，3個月存期有兩個5厘選擇，但均屬全新客戶的優惠，現有客戶則減至4.5厘。

10萬元本金做定期存款，6個月存期最高4.5厘，12個月存期最高4.15厘，最多可收息$4,150。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 花旗銀行 3.3厘 3.61厘 5.2厘 5.2厘需為全新私人客戶業務戶口 工銀亞洲 3.7厘 4.2厘

（188天） 5.0厘 5厘需為全新客戶 大眾銀行 4.15厘 4.35厘 4.55厘 手機銀行新資金 信銀國際 4.15厘 4.35厘 4.5厘 CITICdiamond客戶手機新資金 東亞銀行 4.0厘 4.3厘 4.5厘 全新顯卓理財客戶 華僑銀行 3.8厘 4.35厘 4.5厘 宏富理財客戶新資金 南洋商業銀行 4.05厘 4.3厘 4.4厘 個人客戶新資金 中銀香港 3.4厘 4.2厘 4.3厘 網上或手機銀行新資金 恒生銀行 / 4.0厘 4.3厘 網上新資金 大新銀行 / 4.0厘 4.3厘 VIP銀行服務客戶新資金 渣打銀行 3.4厘 4.05厘 4.1厘 網上新資金 星展銀行 3.85厘 4.2厘 4.15厘 網上/手機銀行新資金 Mox Bank 3.4厘 4.2厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 滙豐銀行 / 3.9厘 4.0厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，

其他客戶低0.2百分點

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 匯立銀行 3.8厘 4.5厘 4.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道 信銀國際 4.05厘 4.3厘 4.45厘 CITICdiamond客戶手機開立 富融銀行 3.5厘 4.1厘 4.4厘 虛擬銀行、只有電子渠道 平安壹賬通 3.8厘 3.8厘 4.4厘

（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 大眾銀行 3.95厘 4.15厘 4.35厘 現有資金開立 南洋商業銀行 3.95厘 4.2厘 4.3厘 網上/手機銀行現有資金 交銀香港 3.8厘 4.25厘 4.25厘 個人客戶以電子渠道開立 招商永隆 3.9厘 4.1厘 4.2厘 手機銀行開立 工銀亞洲 3.7厘 4.0厘 4.2厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 星展銀行 3.8厘 4.15厘 4.1厘 網上/手機銀行現有資金 東亞銀行 3.6厘 3.9厘 4.05厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 上海商業銀行 3.88厘 4.03厘 4.03厘 網上或手機銀行開立 天星銀行 3.6厘 3.8厘 4.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 創興銀行 2.7厘 3.1厘 4.0厘 網上銀行/流動理財

新資金2個5厘選擇

10萬元新資金開立港元定存，有2個5厘選擇，以吸納全新客戶為主。

花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，最新回升至5.2厘，全新Citigold客戶也有5厘。雖然起存額僅需5萬元，但入場門檻較高；

至於工銀亞洲的3個月5厘，雖然同樣是全新客戶，但一般綜合戶口也可，門檻較低，不過存款額就有上限，最多10萬元。

此前還有5厘高息的東亞銀行、大新銀行、南商、信銀國際等，最新已減至5厘以下，但最高年利率仍有4.5厘左右，在憧憬減息之際，值得留意。

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現有資金4.5厘

如果想簡單以現有資金開立，10萬元本金，以匯立銀行的4.5厘最高，屬6個月存期的優惠。

12個月及3個月的現有資金，則以信銀國際的CITICdiamond客戶優惠最高息，3個月存期有4.45厘，12個月4.05厘。

1年收息$4,150

10萬元做定期存款，1年期最高4.15厘。目前僅剩以下間銀行的低門檻有4厘長息︰

信銀國際1年4.15厘（手機銀行新資金，一般客戶4.05厘）

大眾銀行1年4.15厘（手機銀行新資金；現有資金3.95厘）

南商1年4.05厘（新資金）

東亞銀行1年4厘（全新理財客戶）

本文最後更新日期︰2024年1月18日

責任編輯︰廖毅然

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