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10萬元定期存款 │低門檻賺5.2厘　現有資金4.5厘

收息攻略 11:00 2024/01/18

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10萬元本金做定期存款，3個月高達5.2厘，6個月存期最高4.5厘，12個月存期最高4.15厘，最多可收息$4,150。

2024年新景象，定期存款在減息潮下，仍守住低門檻5厘高息。如果本金只有10萬元，3個月存期有兩個5厘選擇，但均屬全新客戶的優惠，現有客戶則減至4.5厘。

10萬元本金做定期存款，6個月存期最高4.5厘，12個月存期最高4.15厘，最多可收息$4,150。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
花旗銀行3.3厘3.61厘5.2厘5.2厘需為全新私人客戶業務戶口
工銀亞洲3.7厘4.2厘
（188天）		5.0厘5厘需為全新客戶
大眾銀行4.15厘4.35厘4.55厘手機銀行新資金
信銀國際4.15厘4.35厘4.5厘CITICdiamond客戶手機新資金
東亞銀行4.0厘4.3厘4.5厘全新顯卓理財客戶
華僑銀行3.8厘4.35厘4.5厘宏富理財客戶新資金
南洋商業銀行4.05厘4.3厘4.4厘個人客戶新資金
中銀香港3.4厘4.2厘4.3厘網上或手機銀行新資金
恒生銀行/4.0厘4.3厘網上新資金
大新銀行/4.0厘4.3厘VIP銀行服務客戶新資金
渣打銀行3.4厘4.05厘4.1厘網上新資金
星展銀行3.85厘4.2厘4.15厘網上/手機銀行新資金
Mox Bank3.4厘4.2厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
滙豐銀行/3.9厘4.0厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.2百分點

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
匯立銀行3.8厘4.5厘4.0厘虛擬銀行、只有電子渠道
信銀國際4.05厘4.3厘4.45厘CITICdiamond客戶手機開立
富融銀行3.5厘4.1厘4.4厘虛擬銀行、只有電子渠道
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.4厘
（4個月）		虛擬銀行，只有電子渠道
大眾銀行3.95厘4.15厘4.35厘現有資金開立
南洋商業銀行3.95厘4.2厘4.3厘網上/手機銀行現有資金
交銀香港3.8厘4.25厘4.25厘個人客戶以電子渠道開立
招商永隆3.9厘4.1厘4.2厘手機銀行開立
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.2厘個人客戶以網上或手機銀行開立
星展銀行3.8厘4.15厘4.1厘網上/手機銀行現有資金
東亞銀行3.6厘3.9厘4.05厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
上海商業銀行3.88厘4.03厘4.03厘網上或手機銀行開立
天星銀行3.6厘3.8厘4.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
創興銀行2.7厘3.1厘4.0厘網上銀行/流動理財

新資金2個5厘選擇

10萬元新資金開立港元定存，有2個5厘選擇，以吸納全新客戶為主。

花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，最新回升至5.2厘，全新Citigold客戶也有5厘。雖然起存額僅需5萬元，但入場門檻較高；

至於工銀亞洲的3個月5厘，雖然同樣是全新客戶，但一般綜合戶口也可，門檻較低，不過存款額就有上限，最多10萬元。

此前還有5厘高息的東亞銀行、大新銀行、南商、信銀國際等，最新已減至5厘以下，但最高年利率仍有4.5厘左右，在憧憬減息之際，值得留意。

【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引

現有資金4.5厘

如果想簡單以現有資金開立，10萬元本金，以匯立銀行的4.5厘最高，屬6個月存期的優惠。

12個月及3個月的現有資金，則以信銀國際的CITICdiamond客戶優惠最高息，3個月存期有4.45厘，12個月4.05厘。

1年收息$4,150

10萬元做定期存款，1年期最高4.15厘。目前僅剩以下間銀行的低門檻有4厘長息︰

  • 信銀國際1年4.15厘（手機銀行新資金，一般客戶4.05厘）
  • 大眾銀行1年4.15厘（手機銀行新資金；現有資金3.95厘）
  • 南商1年4.05厘（新資金）
  • 東亞銀行1年4厘（全新理財客戶）

本文最後更新日期︰2024年1月18日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
【機管局債券】4.25厘開售在即　拆解「進可攻、退可守」原理　比定存更吸引

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