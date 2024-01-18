10萬元定期存款 │低門檻賺5.2厘　現有資金4.5厘

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【定期存款2024】花旗加至5.2厘、工銀5厘降門檻 迎4.25厘「三跑債」｜大新︰反應料較去年零售債佳 富途︰可抽10手
2024年新景象，定期存款在減息潮下，仍守住低門檻5厘高息。如果本金只有10萬元，3個月存期有兩個5厘選擇，但均屬全新客戶的優惠，現有客戶則減至4.5厘。
10萬元本金做定期存款，6個月存期最高4.5厘，12個月存期最高4.15厘，最多可收息$4,150。
以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。
|表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|花旗銀行
|3.3厘
|3.61厘
|5.2厘
|5.2厘需為全新私人客戶業務戶口
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.2厘
（188天）
|5.0厘
|5厘需為全新客戶
|大眾銀行
|4.15厘
|4.35厘
|4.55厘
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.15厘
|4.35厘
|4.5厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|東亞銀行
|4.0厘
|4.3厘
|4.5厘
|全新顯卓理財客戶
|華僑銀行
|3.8厘
|4.35厘
|4.5厘
|宏富理財客戶新資金
|南洋商業銀行
|4.05厘
|4.3厘
|4.4厘
|個人客戶新資金
|中銀香港
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|網上或手機銀行新資金
|恒生銀行
|/
|4.0厘
|4.3厘
|網上新資金
|大新銀行
|/
|4.0厘
|4.3厘
|VIP銀行服務客戶新資金
|渣打銀行
|3.4厘
|4.05厘
|4.1厘
|網上新資金
|星展銀行
|3.85厘
|4.2厘
|4.15厘
|網上/手機銀行新資金
|Mox Bank
|3.4厘
|4.2厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|滙豐銀行
|/
|3.9厘
|4.0厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.2百分點
|表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|匯立銀行
|3.8厘
|4.5厘
|4.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|信銀國際
|4.05厘
|4.3厘
|4.45厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|富融銀行
|3.5厘
|4.1厘
|4.4厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|平安壹賬通
|3.8厘
|3.8厘
|4.4厘
（4個月）
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大眾銀行
|3.95厘
|4.15厘
|4.35厘
|現有資金開立
|南洋商業銀行
|3.95厘
|4.2厘
|4.3厘
|網上/手機銀行現有資金
|交銀香港
|3.8厘
|4.25厘
|4.25厘
|個人客戶以電子渠道開立
|招商永隆
|3.9厘
|4.1厘
|4.2厘
|手機銀行開立
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.0厘
|4.2厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|星展銀行
|3.8厘
|4.15厘
|4.1厘
|網上/手機銀行現有資金
|東亞銀行
|3.6厘
|3.9厘
|4.05厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|上海商業銀行
|3.88厘
|4.03厘
|4.03厘
|網上或手機銀行開立
|天星銀行
|3.6厘
|3.8厘
|4.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|創興銀行
|2.7厘
|3.1厘
|4.0厘
|網上銀行/流動理財
新資金2個5厘選擇
10萬元新資金開立港元定存，有2個5厘選擇，以吸納全新客戶為主。
花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，最新回升至5.2厘，全新Citigold客戶也有5厘。雖然起存額僅需5萬元，但入場門檻較高；
至於工銀亞洲的3個月5厘，雖然同樣是全新客戶，但一般綜合戶口也可，門檻較低，不過存款額就有上限，最多10萬元。
此前還有5厘高息的東亞銀行、大新銀行、南商、信銀國際等，最新已減至5厘以下，但最高年利率仍有4.5厘左右，在憧憬減息之際，值得留意。
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現有資金4.5厘
如果想簡單以現有資金開立，10萬元本金，以匯立銀行的4.5厘最高，屬6個月存期的優惠。
12個月及3個月的現有資金，則以信銀國際的CITICdiamond客戶優惠最高息，3個月存期有4.45厘，12個月4.05厘。
1年收息$4,150
10萬元做定期存款，1年期最高4.15厘。目前僅剩以下間銀行的低門檻有4厘長息︰
本文最後更新日期︰2024年1月18日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息