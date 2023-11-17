10萬元定期存款 │低門檻賺5.1厘　7銀行4.8厘或以上｜最多收息$4,800

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【定期存款2023】再現5.1厘全城新高、虛銀4.8厘｜美聯儲再放鷹 最少7銀行即加存息
市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。
10萬元本金做定期存款，本周再有喜訊，驚現5.1厘全城新高！恒生的新資金優惠加息至最高4.7厘；平安壹賬通加至最高4.8厘，現有資金也可開立。
目前低門檻起存，3個月存期最高5.1厘；1年期方面最高4.8厘，收息$4,800；6個月也是最高4.8厘，新舊資金都有，半年賺$2,400。
以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。
|新資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|大新銀行
|3.2厘
|4.5厘
|5.1厘
|VIP銀行客戶新資金
|花旗銀行
|4.31厘
|4.44厘
|5.0厘
|3個月5厘需為全新私人客戶業務戶口
|東亞銀行
|4.25厘
|4.65厘
|4.95厘
|全新顯卓理財客戶
|信銀國際
|4.25厘
|4.5厘
|4.9厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|大眾銀行
|4.55厘
|4.75厘
|4.85厘
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.3厘(188天)
|4.8厘
|3個月4.8厘需為全新客戶
|星展銀行
|4.35厘
|4.7厘
|4.6厘
|網上/手機銀行新資金
|滙豐銀行
|/
|4.6厘
|4.7厘
|尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
|恒生銀行
|/
|4.6厘
|4.7厘
|網上新資金
|南商
|4.3厘
|4.55厘
|4.65厘
|個人客戶新資金
|華僑銀行
|4.0厘
|4.65厘
|4.6厘
|宏富理財客戶新資金
|Mox Bank
|4.1厘
|4.5厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|中銀香港
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|經網上銀行或手機銀行以新資金開立
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|現有資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|平安壹賬通
|4.8厘
|4.8厘
|4.8厘（4個月）
|虛擬銀行，只有電子渠道
|創興銀行
|3.2厘
|3.3厘
|4.75厘
|網上銀行/流動理財
|匯立銀行
|4.7厘
|4.0厘
|3.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|富融銀行
|4.7厘
|4.7厘
|4.4厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|大眾銀行
|4.35厘
|4.55厘
|4.65厘
|現有資金開立
|交銀香港
|4.15厘
|4.6厘
|4.65厘
|個人客戶以電子渠道開立
|花旗銀行
|4.31厘
|4.44厘
|4.61厘
|網上或手機銀行開立
|星展銀行
|4.3厘
|4.6厘
|4.5厘
|網上/手機銀行現有資金
|天星銀行
|4.05厘
|4.5厘
|4.5厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|上商
|3.63厘
|4.38厘
|4.53厘
|網上或手機銀行開立
|東亞銀行
|3.85厘
|4.25厘
|4.5厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.4厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
新資金兩個5厘選擇
本周新增的5厘選擇，有大新銀行的3個月5.1厘，毋需新客戶，但需為VIP銀行客戶的新資金。
花旗銀行繼續有3個月5厘，優惠延至本月底，但這個優惠以往亦報導過，門檻不低，需為全新私人客戶業務戶口，又要持有指定產品結存，才可開立5厘。
新資金方面，本周信銀國際及大眾銀行也出現高息。信銀國際的CITICdiamond客戶手機新資金，10萬元起存，3個月存期加至4.9厘，逼近5厘。一般客戶也有最高4.8厘。
大眾銀行也加息，10萬元起存，12個月及6個月存期，分別是4.55厘及4.75厘，屬新資金之中最高息，但需於手機銀行開立。
現有資金最高4.8厘
不同銀行都有各自的吸存策略，例如虛銀銀行的資金較波動，它們的長存期都較為高息，以吸納較長期的資金。平安壹賬通本周加息至4.8厘，12個月、6個月及4個月存期都有，現有資金可以開立。
其他虛銀的長息也高於傳統銀行，例如匯立銀行及富融銀行，目前12個月存期都有4.7厘。
1年收息$4,800
10萬元做定期存款，1年期最高4.8厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰
本文最後更新日期︰2023年11月17日
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欄名 : 存款收息