10萬元定期存款 │低門檻賺5.1厘　7銀行4.8厘或以上｜最多收息$4,800

▲ 10萬元做定期存款，目前最高5.1厘，屬3個月存期；現有資金最高4.8厘。

市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。

10萬元本金做定期存款，本周再有喜訊，驚現5.1厘全城新高！恒生的新資金優惠加息至最高4.7厘；平安壹賬通加至最高4.8厘，現有資金也可開立。

目前低門檻起存，3個月存期最高5.1厘；1年期方面最高4.8厘，收息$4,800；6個月也是最高4.8厘，新舊資金都有，半年賺$2,400。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

新資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 大新銀行 3.2厘 4.5厘 5.1厘 VIP銀行客戶新資金 花旗銀行 4.31厘 4.44厘 5.0厘 3個月5厘需為全新私人客戶業務戶口 東亞銀行 4.25厘 4.65厘 4.95厘 全新顯卓理財客戶 信銀國際 4.25厘 4.5厘 4.9厘 CITICdiamond客戶手機新資金 大眾銀行 4.55厘 4.75厘 4.85厘 手機銀行新資金 工銀亞洲 3.8厘 4.3厘(188天) 4.8厘 3個月4.8厘需為全新客戶 星展銀行 4.35厘 4.7厘 4.6厘 網上/手機銀行新資金 滙豐銀行 / 4.6厘 4.7厘 尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點 恒生銀行 / 4.6厘 4.7厘 網上新資金 南商 4.3厘 4.55厘 4.65厘 個人客戶新資金 華僑銀行 4.0厘 4.65厘 4.6厘 宏富理財客戶新資金 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 經網上銀行或手機銀行以新資金開立 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 網上新資金

現有資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 平安壹賬通 4.8厘 4.8厘 4.8厘（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 創興銀行 3.2厘 3.3厘 4.75厘 網上銀行/流動理財 匯立銀行 4.7厘 4.0厘 3.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 4.7厘 4.4厘 虛擬銀行、只有電子渠道 大眾銀行 4.35厘 4.55厘 4.65厘 現有資金開立 交銀香港 4.15厘 4.6厘 4.65厘 個人客戶以電子渠道開立 花旗銀行 4.31厘 4.44厘 4.61厘 網上或手機銀行開立 星展銀行 4.3厘 4.6厘 4.5厘 網上/手機銀行現有資金 天星銀行 4.05厘 4.5厘 4.5厘 虛擬銀行，只有電子渠道 上商 3.63厘 4.38厘 4.53厘 網上或手機銀行開立 東亞銀行 3.85厘 4.25厘 4.5厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.4厘 個人客戶以網上或手機銀行開立

新資金兩個5厘選擇

本周新增的5厘選擇，有大新銀行的3個月5.1厘，毋需新客戶，但需為VIP銀行客戶的新資金。

花旗銀行繼續有3個月5厘，優惠延至本月底，但這個優惠以往亦報導過，門檻不低，需為全新私人客戶業務戶口，又要持有指定產品結存，才可開立5厘。

新資金方面，本周信銀國際及大眾銀行也出現高息。信銀國際的CITICdiamond客戶手機新資金，10萬元起存，3個月存期加至4.9厘，逼近5厘。一般客戶也有最高4.8厘。

大眾銀行也加息，10萬元起存，12個月及6個月存期，分別是4.55厘及4.75厘，屬新資金之中最高息，但需於手機銀行開立。

現有資金最高4.8厘

不同銀行都有各自的吸存策略，例如虛銀銀行的資金較波動，它們的長存期都較為高息，以吸納較長期的資金。平安壹賬通本周加息至4.8厘，12個月、6個月及4個月存期都有，現有資金可以開立。

其他虛銀的長息也高於傳統銀行，例如匯立銀行及富融銀行，目前12個月存期都有4.7厘。

1年收息$4,800

10萬元做定期存款，1年期最高4.8厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰

平安壹賬通1年4.8厘（新舊資金皆可）

匯立銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）

富融銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）

大眾銀行1年4.55厘（手機銀行新資金）

星展銀行1年4.35厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.3厘）

花旗銀行1年4.31厘（新舊資金皆可）

南商1年4.3厘（新資金）

東亞銀行1年4.25厘（全新理財客戶）

信銀國際1年4.25厘（網上新資金）

交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）

Mox Bank1年4.1厘（新資金）

天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月17日

更多高息存款︰

【定期存款2023】再現5.1厘全城新高、虛銀4.8厘｜美聯儲再放鷹 最少7銀行即加存息

定期存款利率邊間好？現有資金高達5厘、新資金5.1厘破頂（附不同存期最高息之選）

【外幣定期】滙豐17.5厘吸英鎊！中小行加澳元至4.5厘 專家︰美元見頂吼外幣

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料