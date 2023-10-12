10萬元定期存款 │低門檻賺$4,500　4.75厘收息逾$3,500　綠債退款4.88厘

市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。

10萬元本金做定期存款，2年期有高達4.6厘，10萬元本金可收息$9,200。1年期期最高4.5厘，收息$4,500。臨近年底，銀行爭搶短存，3個月存期繼續有5厘高息，短短3個月收息逾$1,200。綠色債券的向隅資金回籠，銀行推退款優惠，最高達4.88厘，6個月4.75厘，與綠債保底息比肩。

以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金（包括綠債退款）優惠，圖2是新舊資金皆可。

用10萬元做定期邊間好？

▼ 點擊圖片放大

綠債退款做4.88厘

綠債退款有兩個低門檻優惠值得推介，一是東亞銀行的3個月4.88厘，5萬元便可起存，做10萬元，一季收息逾$1,200。

另一個是華僑銀行的4.75厘，同樣是5萬元起存，存期則較長，9個月或6個月都可，10萬元本金做9個月存期，收息逾$3,500。如果起存額達50萬元更有4.8厘。

4.5厘成新標準 新資金以短存較高

由於臨近年底，新資金優惠集中在3個月存期，花旗的5厘暫定截至10月14日；而現有資金優惠則集中在長存期，虛銀匯立及富融都有4.6厘。

【綠債退款】做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上

虛擬銀行連番出手，拉高長存期年利率。匯立銀行近期把24個月存期加至4.6厘，屬2年期之中最高水平，由於存期較長，如果本金有10萬元，兩年合共收息達9200元。該行同樣設有18個月存期，有4.5厘，而一年期有4.4厘。以上均毋需新資金。

1年收息$4,500

10萬元做定期存款，1年期最高4.5厘，收息$4,500，也屬虛銀的優惠，富融銀行本月新加至4.5厘，不設最低存款額，現有資金也適用。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰

富融銀行1年4.5厘（新舊資金皆可）

匯立銀行1年4.4厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.35厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.3厘）

大眾銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）

南商1年4.1厘（新資金）

Mox Bank1年4.1厘（新資金）

信銀國際1年4.05厘（網上新資金）

東亞銀行1年4.05厘（全新至尊理財客戶）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年10月12日

更多高息存款︰

定期存款利率邊間好？現有資金4.7厘、低門檻4.6厘；新資金5厘（附不同存期最高息之選）

【港元定存】恒生、渣打都跟進 4大銀行最高4.5厘 4個月4.4厘 美元全線5厘（附4大銀行港元、美元年利率）

【高息儲蓄】1年儲12萬大法 教你告別月光族

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料