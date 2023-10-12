10萬元定期存款 │低門檻賺$4,500　4.75厘收息逾$3,500　綠債退款4.88厘

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【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜綠債退款4.88厘 9個月收息$18,000（新增南商4.6厘）
市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。
10萬元本金做定期存款，2年期有高達4.6厘，10萬元本金可收息$9,200。1年期期最高4.5厘，收息$4,500。臨近年底，銀行爭搶短存，3個月存期繼續有5厘高息，短短3個月收息逾$1,200。綠色債券的向隅資金回籠，銀行推退款優惠，最高達4.88厘，6個月4.75厘，與綠債保底息比肩。
以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金（包括綠債退款）優惠，圖2是新舊資金皆可。
用10萬元做定期邊間好？
綠債退款做4.88厘
綠債退款有兩個低門檻優惠值得推介，一是東亞銀行的3個月4.88厘，5萬元便可起存，做10萬元，一季收息逾$1,200。
另一個是華僑銀行的4.75厘，同樣是5萬元起存，存期則較長，9個月或6個月都可，10萬元本金做9個月存期，收息逾$3,500。如果起存額達50萬元更有4.8厘。
4.5厘成新標準 新資金以短存較高
由於臨近年底，新資金優惠集中在3個月存期，花旗的5厘暫定截至10月14日；而現有資金優惠則集中在長存期，虛銀匯立及富融都有4.6厘。
虛擬銀行連番出手，拉高長存期年利率。匯立銀行近期把24個月存期加至4.6厘，屬2年期之中最高水平，由於存期較長，如果本金有10萬元，兩年合共收息達9200元。該行同樣設有18個月存期，有4.5厘，而一年期有4.4厘。以上均毋需新資金。
1年收息$4,500
10萬元做定期存款，1年期最高4.5厘，收息$4,500，也屬虛銀的優惠，富融銀行本月新加至4.5厘，不設最低存款額，現有資金也適用。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰
本文最後更新日期︰2023年10月12日
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欄名 : 存款收息