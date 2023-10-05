10萬元定期存款 │低門檻搶長存期　收息$9,200　1年期4.5厘

市場上的高息定存，往往要求大額本金，但如果本金只有10萬元，低門檻也有很多高息之選。

10萬元本金做定期存款，2年期有高達4.6厘，10萬元本金可收息$9,200。1年期期最高4.5厘，收息$4,500。臨近年底，銀行爭搶短存，3個月存期繼續有5厘高息，達4.9厘的也有兩間。

以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

用10萬元做定期邊間好？

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4.5厘成新標準 新資金以短存較高

由於臨近年底，新資金優惠集中在3個月存期，有高達5厘；而現有資金優惠則集中在長存期，有高達4.6厘。

10萬元低門檻做定期存款，上月大型銀行先後出手，4.5厘已成新標準。本周多間中小型銀行加至4.5厘以上。例如工銀亞洲的3個月存期加至4.9厘，東亞銀行也有4.88厘，花旗繼續有5厘。留意上述3項優惠都屬新客戶專享，不同銀行對「新客戶」也有不同定義與要求。

2年期收息$9,200

虛擬銀行連番出手，拉高長存期年利率。匯立銀行把24個月存期加至4.6厘，屬2年期之中最高水平，由於存期較長，如果本金有10萬元，兩年合共收息達9200元。該行同樣設有18個月存期，有4.5厘，而一年期有4.4厘。以上均毋需新資金。

1年收息$4,500

10萬元做定期存款，1年期最高4.5厘，收息$4,500，也屬虛銀的優惠，富融銀行今日（10月5日）新加至4.5厘，不設最低存款額，現有資金也適用。相反，華僑銀行本周把12個月新資金優惠減至4厘。以下多間銀行的低門檻都有4厘長息︰

富融銀行1年4.5厘（新舊資金皆可）

匯立銀行1年4.4厘（新舊資金皆可）

大眾銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.2厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.1厘）

信銀國際1年4.2厘（網上新資金）

東亞銀行1年4.05厘（全新至尊理財客戶）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

南商1年4厘（新資金）

Mox Bank1年4厘（新資金）

本文最後更新日期︰2023年10月5日

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