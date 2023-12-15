10萬元定期存款 │低門檻仍有5.3厘　現有資金5厘｜最多收息$4,500

▲ 美聯儲確認加息已見頂，多間銀行本周下調港元定期存款年利率，10萬元本金做定期存款，目前仍有5間銀行提供6個5厘選擇，新舊資金都有。

美聯儲確認加息已見頂，多間銀行本周下調港元定期存款年利率，目前不少高息定存，往往都要求大額本金，例如創興、集友的5厘要300萬元新資金。如果本金只有10萬元，低門檻也有最高5.3厘，屬全城最高息。

10萬元本金做定期存款，共有5間銀行提供6個5厘選擇，新舊資金都有。3個月存期5.3厘繼續有，6個月存期最高4.75厘，12個月存期最高4.5厘。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 大新銀行 / 4.6厘 5.3厘 VIP銀行服務客戶新資金 花旗銀行 4.13厘 4.1厘 5.2厘 5.2厘需為全新私人客戶業務戶口 東亞銀行 4.25厘 4.75厘 5.05厘 全新顯卓理財客戶 信銀國際 4.1厘 4.45厘 5.05厘 CITICdiamond客戶手機新資金 工銀亞洲 3.8厘 4.3厘(188天) 5.0厘 5厘需為全新客戶 大眾銀行 4.35厘 4.65厘 4.85厘 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.45厘 4.7厘 4.8厘 個人客戶新資金 星展銀行 4.15厘 4.65厘 4.65厘 網上/手機銀行新資金 華僑銀行 4.0厘 4.65厘 4.6厘 宏富理財客戶新資金 Mox Bank 4.25厘 4.6厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 經網上銀行或手機銀行以新資金開立 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 網上新資金 滙豐銀行 / 4.4厘 4.5厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點 恒生銀行 / 4.4厘 4.5厘 網上新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 信銀國際 4.0厘 4.35厘 5.05厘 CITICdiamond客戶手機開立 平安壹賬通 4.5厘 4.5厘 4.8厘（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 交銀香港 4.15厘 4.65厘 4.8厘 個人客戶以電子渠道開立 大眾銀行 4.25厘 4.45厘 4.75厘 現有資金開立 創興銀行 3.2厘 3.3厘 4.75厘 網上銀行/流動理財 星展銀行 4.1厘 4.6厘 4.6厘 網上/手機銀行現有資金 東亞銀行 3.85厘 4.35厘 4.6厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.6厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 富融銀行 3.5厘 4.1厘 4.6厘 虛擬銀行、只有電子渠道 上海商業銀行 3.63厘 4.38厘 4.58厘 網上或手機銀行開立 花旗銀行 4.13厘 4.41厘 4.54厘 網上或手機銀行開立 天星銀行 3.6厘 4.3厘 4.4厘 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 3.8厘 4.3厘 3.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道

新資金5個5厘選擇

10萬元新資金開立港元定存，有5個5厘選擇，以吸納高端理財客戶為主。

10萬元起存以大新銀行的5.3厘最高，屬3個月存期，但需為VIP銀行服務客戶的新資金，該戶口的資產門檻為100萬元。

花旗5.2厘、東亞銀行的5.05厘及工銀亞洲的5厘，都屬於新客戶優惠，分別需為全新花旗私人客戶業務戶口（資產值800萬元）、全新東亞顯卓理財戶口（資產值50萬元）及全新工銀亞洲客戶（一般綜合戶口）。

至於信銀國際的5.05厘，則屬現有客戶優惠，但需為CITIdiamond客戶（資產值400萬元），若是一般客戶10萬元新資金，則跌穿5厘，最高4.95厘。

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現有資金也有5厘

信銀國際的CITICdiamond客戶手機銀行現有資金，3個月存期5厘，是10萬元本金之中，現有資金最高的。

若果不屬於理財戶口，一般客戶而言，10萬元現有資金，信銀國際也有4.9厘。

近日數間虛擬銀行減息後，現有資金的高息優惠少了，而平安壹賬通目前還有4個月4.8厘，屬低門檻當中較高息。12個月4.5厘更是10萬元本金之中、全城最高。

6個月存期方面，現有資金以交銀香港最高，2萬元起存有4.65厘，需在電子渠道開立。

1年收息$4,500

10萬元做定期存款，1年期最高4.5厘。目前有10間銀行的低門檻有4厘長息︰

平安壹賬通1年4.5厘（新舊資金皆可

南商1年4.45厘（新資金）

大眾銀行1年4.35厘（手機銀行新資金；現有資金4.25厘）

東亞銀行1年4.25厘（全新理財客戶）

Mox Bank1年4.25厘（新資金）

星展銀行1年4.15厘（網上/手機銀行新資金；現有資金4.1厘）

交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）

花旗銀行1年4.13厘（新舊資金皆可）

信銀國際1年4.1厘（網上新資金）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年12月15日

責任編輯︰廖毅然

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