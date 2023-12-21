10萬元定期存款 │低門檻仍有5.3厘　現有資金5厘｜最多收息$4,450

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【港元定存】短存期不減息 2個月4.8厘速賺$8,000過肥年｜1個月收息$3,750
美聯儲確認加息已見頂，多間銀行本周下調港元定期存款年利率，目前不少高息定存，往往都要求大額本金，如果本金只有10萬元，低門檻也有最高5.3厘，屬全城最高息。
10萬元本金做定期存款，共有5間銀行提供6個5厘選擇，新舊資金都有。3個月存期5.3厘繼續有，6個月存期最高4.75厘，12個月存期最高4.5厘。
以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。
|表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|大新銀行
|/
|4.2厘
|5.3厘
|VIP銀行服務客戶新資金
|花旗銀行
|3.5厘
|3.95厘
|5.2厘
|5.2厘需為全新私人客戶業務戶口
|東亞銀行
|4.25厘
|4.75厘
|5.05厘
|全新顯卓理財客戶
|信銀國際
|4.1厘
|4.45厘
|5.05厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.3厘(188天)
|5.0厘
|5厘需為全新客戶
|南洋商業銀行
|4.45厘
|4.7厘
|4.8厘
|個人客戶新資金
|大眾銀行
|4.35厘
|4.55厘
|4.75厘
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.15厘
|4.65厘
|4.65厘
|網上/手機銀行新資金
|華僑銀行
|4.0厘
|4.65厘
|4.6厘
|宏富理財客戶新資金
|Mox Bank
|4.25厘
|4.6厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|恒生銀行
|/
|4.4厘
|4.5厘
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|經網上銀行或手機銀行以新資金開立
|滙豐銀行
|/
|4.2厘
|4.3厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
|表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|信銀國際
|4.0厘
|4.35厘
|5.0厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|交銀香港
|4.15厘
|4.65厘
|4.8厘
|個人客戶以電子渠道開立
|創興銀行
|2.9厘
|3.3厘
|4.75厘
|網上銀行/流動理財
|南洋商業銀行
|4.35厘
|4.6厘
|4.7厘
|網上/手機銀行現有資金
|星展銀行
|4.1厘
|4.6厘
|4.6厘
|網上/手機銀行現有資金
|東亞銀行
|3.85厘
|4.35厘
|4.6厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.6厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|大眾銀行
|4.15厘
|4.35厘
|4.55厘
|現有資金開立
|平安壹賬通
|4.0厘
|4.0厘
|4.5厘（4個月）
|虛擬銀行，只有電子渠道
|上海商業銀行
|3.63厘
|4.28厘
|4.43厘
|網上或手機銀行開立
|天星銀行
|3.6厘
|4.3厘
|4.4厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|3.5厘
|4.0厘
|4.2厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|匯立銀行
|3.8厘
|4.3厘
|3.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|花旗銀行
|3.5厘
|3.95厘
|4.09厘
|網上或手機銀行開立
新資金5個5厘選擇
10萬元新資金開立港元定存，有5個5厘選擇，以吸納高端理財客戶為主。
10萬元起存以大新銀行的5.3厘最高，屬3個月存期，這個優惠已延續多周，本周暫時還有，但需為VIP銀行服務客戶的新資金，該戶口的資產門檻為100萬元。
花旗5.2厘、東亞銀行的5.05厘及工銀亞洲的5厘，都屬於新客戶優惠，分別需為全新花旗私人客戶業務戶口（資產值800萬元）、全新東亞顯卓理財戶口（資產值50萬元）及全新工銀亞洲客戶（一般綜合戶口）。
至於信銀國際的5.05厘，則屬現有客戶優惠，但需為CITIdiamond客戶（資產值400萬元）。這優惠上周仍有5.2厘，近日已減息。若是一般客戶10萬元新資金，則跌穿5厘，最高4.95厘。
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現有資金也有5厘
信銀國際的CITICdiamond客戶手機銀行現有資金，3個月存期5厘，是10萬元本金之中，現有資金最高的。
若果不屬於理財戶口，一般客戶而言，10萬元現有資金，信銀國際也有4.9厘。
交銀香港2萬元起存，6個月有4.65厘，3個月仍有4.8厘，屬現有資金中較高息，需在電子渠道開立。
創興銀行近日減息後，5000元起存，3個月存期有4.75厘，值得留意。
1年收息$4,450
10萬元做定期存款，1年期最高4.45厘。目前有以下間銀行的低門檻有4厘長息︰
本文最後更新日期︰2023年12月21日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息