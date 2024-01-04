10萬元定期存款 │低門檻仍有5厘　現有資金4.6厘｜最多收息$4,350

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【定期存款2024】4銀行逆市加存息、20厘全城新高｜3個月5厘再少一間｜一文看清1月份最新定存
2024年新景象，定期存款在減息潮下，仍守住低門檻5厘高息。如果本金只有10萬元，3個月存期有兩個5厘選擇，但均屬全新客戶的優惠，現有客戶則減至4.8厘。
10萬元本金做定期存款，6個月存期最高4.6厘，12個月存期最高4.35厘，最多可收息$4,350。
以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。
|表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.3厘(188天)
|5.0厘
|5厘需為全新客戶
|花旗銀行
|3.34厘
|3.65厘
|5.0厘
|5厘需為全新私人客戶業務戶口
|東亞銀行
|4.0厘
|4.5厘
|4.8厘
|全新顯卓理財客戶
|大新銀行
|/
|3.6厘
|4.8厘
|VIP銀行服務客戶新資金
|南洋商業銀行
|4.35厘
|4.6厘
|4.7厘
|個人客戶新資金
|信銀國際
|3.65厘
|4.05厘
|4.65厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|Mox Bank
|4.25厘
|4.6厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|華僑銀行
|3.8厘
|4.35厘
|4.6厘
|宏富理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.15厘
|4.35厘
|4.35厘
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.0厘
|4.3厘
|4.35厘
|網上/手機銀行新資金
|中銀香港
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|網上或手機銀行新資金
|渣打銀行
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|網上新資金
|滙豐銀行
|/
|4.2厘
|4.3厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
|恒生銀行
|/
|4.2厘
|4.3厘
|網上新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|南洋商業銀行
|4.25厘
|4.5厘
|4.6厘
|網上/手機銀行現有資金
|信銀國際
|3.55厘
|3.95厘
|4.6厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|招商永隆
|4.2厘
|4.5厘
|4.5厘
|手機銀行開立
|交銀香港
|4.15厘
|4.5厘
|4.5厘
|個人客戶以電子渠道開立
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.5厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|東亞銀行
|3.6厘
|4.1厘
|4.35厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|匯立銀行
|3.8厘
|4.3厘
|3.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|星展銀行
|3.95厘
|4.25厘
|4.3厘
|網上/手機銀行現有資金
|上海商業銀行
|3.78厘
|4.03厘
|4.23厘
|網上或手機銀行開立
|平安壹賬通
|3.8厘
|3.8厘
|4.2厘（4個月）
|虛擬銀行，只有電子渠道
|創興銀行
|2.7厘
|3.1厘
|4.2厘
|網上銀行/流動理財
|大眾銀行
|3.95厘
|4.15厘
|4.15厘
|現有資金開立
|富融銀行
|3.5厘
|3.9厘
|4.1厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|天星銀行
|3.6厘
|3.8厘
|4.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
新資金2個5厘選擇
10萬元新資金開立港元定存，有2個5厘選擇，以吸納全新客戶為主。
花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，新一年由5.2厘減至5厘，雖然起存額僅需5萬元，但入場門檻較高；
至於工銀亞洲的3個月5厘，雖然同樣是全新客戶，但一般綜合戶口也可，門檻較低，不過存款額就有上限，最多80萬元，最少10萬元。
此前還有5厘高息的東亞銀行、大新銀行、南商、信銀國際等，最新已減至5厘以下，但最高年利率仍有4.5厘以上，在憧憬減息之際，值得留意。
現有資金4.6厘
如果想簡單以現有資金開立，10萬元本金，以南洋商業銀行最高息，12個月4.25厘、6個月4.5厘、3個月4.6厘，均屬全城最高。
信銀國際的CITICdiamond客戶手機銀行現有資金，3個月存期4.6厘，也是10萬元本金之中，現有資金最高的。
6個月存期而言，10萬元起步，招商永隆及交銀香港同樣都有4.5厘，與南商一致。
但讀者務必留意，以上優惠全都都需要在電子渠道開立。
1年收息$4,350
10萬元做定期存款，1年期最高4.35厘。目前有以下間銀行的低門檻有4厘長息︰
本文最後更新日期︰2024年1月4日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息