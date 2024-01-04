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10萬元定期存款 │低門檻仍有5厘　現有資金4.6厘｜最多收息$4,350

收息攻略 13:28 2024/01/04

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10萬元本金做定期存款，3個月存期仍有最高5厘，6個月存期最高4.6厘，12個月存期最高4.35厘，最多可收息$4,350。

2024年新景象，定期存款在減息潮下，仍守住低門檻5厘高息。如果本金只有10萬元，3個月存期有兩個5厘選擇，但均屬全新客戶的優惠，現有客戶則減至4.8厘。

10萬元本金做定期存款，6個月存期最高4.6厘，12個月存期最高4.35厘，最多可收息$4,350。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
工銀亞洲3.8厘4.3厘(188天)5.0厘5厘需為全新客戶
花旗銀行3.34厘3.65厘5.0厘5厘需為全新私人客戶業務戶口
東亞銀行4.0厘4.5厘4.8厘全新顯卓理財客戶
大新銀行/3.6厘4.8厘VIP銀行服務客戶新資金
南洋商業銀行4.35厘4.6厘4.7厘個人客戶新資金
信銀國際3.65厘4.05厘4.65厘CITICdiamond客戶手機新資金
Mox Bank4.25厘4.6厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
華僑銀行3.8厘4.35厘4.6厘宏富理財客戶新資金
大眾銀行4.15厘4.35厘4.35厘手機銀行新資金
星展銀行4.0厘4.3厘4.35厘網上/手機銀行新資金
中銀香港3.4厘4.2厘4.3厘網上或手機銀行新資金
渣打銀行3.4厘4.2厘4.3厘網上新資金
滙豐銀行/4.2厘4.3厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
恒生銀行/4.2厘4.3厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
南洋商業銀行4.25厘4.5厘4.6厘網上/手機銀行現有資金
信銀國際3.55厘3.95厘4.6厘CITICdiamond客戶手機開立
招商永隆4.2厘4.5厘4.5厘手機銀行開立
交銀香港4.15厘4.5厘4.5厘個人客戶以電子渠道開立
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.5厘個人客戶以網上或手機銀行開立
東亞銀行3.6厘4.1厘4.35厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
匯立銀行3.8厘4.3厘3.0厘虛擬銀行、只有電子渠道
星展銀行3.95厘4.25厘4.3厘網上/手機銀行現有資金
上海商業銀行3.78厘4.03厘4.23厘網上或手機銀行開立
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.2厘（4個月）虛擬銀行，只有電子渠道
創興銀行2.7厘3.1厘4.2厘網上銀行/流動理財
大眾銀行3.95厘4.15厘4.15厘現有資金開立
富融銀行3.5厘3.9厘4.1厘虛擬銀行、只有電子渠道
天星銀行3.6厘3.8厘4.0厘虛擬銀行，只有電子渠道

新資金2個5厘選擇

10萬元新資金開立港元定存，有2個5厘選擇，以吸納全新客戶為主。

花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，新一年由5.2厘減至5厘，雖然起存額僅需5萬元，但入場門檻較高；

至於工銀亞洲的3個月5厘，雖然同樣是全新客戶，但一般綜合戶口也可，門檻較低，不過存款額就有上限，最多80萬元，最少10萬元。

此前還有5厘高息的東亞銀行、大新銀行、南商、信銀國際等，最新已減至5厘以下，但最高年利率仍有4.5厘以上，在憧憬減息之際，值得留意。

現有資金4.6厘

如果想簡單以現有資金開立，10萬元本金，以南洋商業銀行最高息，12個月4.25厘、6個月4.5厘、3個月4.6厘，均屬全城最高。

信銀國際的CITICdiamond客戶手機銀行現有資金，3個月存期4.6厘，也是10萬元本金之中，現有資金最高的。

6個月存期而言，10萬元起步，招商永隆及交銀香港同樣都有4.5厘，與南商一致。

但讀者務必留意，以上優惠全都都需要在電子渠道開立。

1年收息$4,350

10萬元做定期存款，1年期最高4.35厘。目前有以下間銀行的低門檻有4厘長息︰

  • 南商1年4.35厘（新資金；現有資金4.25厘）
  • Mox Bank1年4.25厘（新資金）
  • 招商永隆1年4.2厘（新舊資金皆可）
  • 交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）
  • 大眾銀行1年4.15厘（手機銀行新資金；現有資金3.95厘）
  • 東亞銀行1年4厘（全新理財客戶）
  • 星展銀行1年4厘（網上/手機銀行新資金；現有資金3.95厘）

本文最後更新日期︰2024年1月4日

責任編輯︰廖毅然

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