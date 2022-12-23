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10萬元做港元定期 5銀行減息 最高仍有5厘 12間銀行4.5厘或以上（12月23日更新）

收息攻略 12:11 2022/12/23

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銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列20間銀行的低門檻之選，全部達到4厘水平，雖然本周有多間銀行減息，但仍有最高5厘，12間銀行在4.5厘或以上。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。東亞銀行的8.8厘也不包括在內，因為其最高存款額只有1萬元。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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6個月最高5厘  3個月最高4.88厘

6個月存期中，10萬元以下最高息的都是恒生，有5厘，但都需為特選客戶，以新資金於網上開立。

6個月而言，創興也有4.7厘，信銀及東亞有4.6厘，南商有4.55厘，平安壹賬通銀行有4.5厘，不過是5個月存期。

3個月而言，以花旗的4.88厘最高，但需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存。如果想真正低門檻，可考慮信銀國際，該行今日把3個月存期加至4.8厘，在網上/手機銀行以新資金開立便可。

工銀亞洲目前也提供最高4.8厘年利率，為388天存期，指定客戶於分行以新資金開立。交銀香港也是於電子渠道開立。

東亞、星展及交銀香港均有最高4.7厘，3者都是12個月存期，東亞要求是新資金於分行開立；星展則是限網上指定優惠碼；交銀香港也是限網上新資金。

 

本文最後更新日期︰2022年12月23日

撰文︰廖毅然

 

想知更多，即睇【高息定期存款每日更新

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定期存款 ─ 5厘篇︰南商5.3厘全城最高 恒生續期都有5厘 10銀行達5厘或以上

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