10萬元做港元定期 4.88厘年三十到期 長息最高4.55厘（1月19日更新）

從股市獲利後，想放點錢到銀行做定期，以防萬一？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列近20間銀行的低門檻之選，全部達到4厘水平，雖然近日有多間銀行減息，但最高仍有4.88厘，屬花旗的3個月新客戶優惠，優惠期最新延至本月21日（年三十）。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。

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有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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3個月最高4.88厘

3個月存期繼續以花旗的4.88厘最高，該優惠暫時截至1月21日，但需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存，起存額為5萬元。事實上，這項優惠如果換為美元定存，有高達5.28厘，3個月或以上存期而言，是目前全城最高的。

恒生續期資金4.68厘

6個月以恒生銀行的4.68厘最高，但只適用於特選客戶的續期資金，新資金反而較低息，為4.3厘。而該行3個月的特選客戶續期資金，同樣有4.68厘，新資金也是較低，為4.1厘。如非恒生特選客戶，6個月存期最高為4.2厘。

長息最高4.55厘

信銀國際是近日少數有加息的銀行，但其息率也相當波動，目前的12個月存期4.55厘未必日日有。而該行定存一向低門檻，只需1萬元新資金，不過要在網上或手機銀行開立。

其他銀行方面，以10萬元存款計，南商及創興目前12個月最高為4.4厘，東亞的指定理財戶口新客戶也有4.4厘。星展、招商永隆、大眾銀行及天星銀行，以10萬元存款計，12個月存期則為4.3厘。

本文最後更新日期︰2023年1月19日

撰文︰廖毅然

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