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10萬元做港元定期 12個月5厘只限本周 6個月最高5厘 3個月4.88厘（12月16日更新）

收息攻略 11:37 2022/12/16

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銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列20間銀行的低門檻之選，全部達到4厘水平，有2間達5厘。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。東亞銀行的8.8厘也不包括在內，因為其最高存款額只有1萬元。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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眾安5厘   一年賺息$5000

兩間虛擬銀行匯立及平安壹賬通曾推出低門檻的5厘高息，都在早前先後完結。

不過，另一家虛銀眾安卻在本周向每名客戶大派加息券，在基本利率下加上加息券，1年期達到5厘，起存額只需1萬元，一年賺息5000元。不過加息券的有效期暫時只截至12月17日。

6個月最高5厘  3個月最高4.88厘

6個月存期中，10萬元以下最高息的都是恒生，有5厘，但都需為特選客戶，以新資金於網上開立。

6個月而言，創興也有4.7厘，大眾銀行有4.65厘，信銀及東亞有4.6厘，建行亞洲及南商均有4.55厘。

3個月而言，以花旗的4.88厘最高，但需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存。

信銀、交銀、工銀4.8厘

傳統銀行方面，10萬元或以下則以信銀國際及工銀亞洲最高，都有高達4.8厘年利率。

信銀國際的4.8厘條件是網上或手機銀行的新資金、交銀香港也是於電子渠道開立。工銀亞洲則為388天存期，指定客戶於分行以新資金開立。

 

本文最後更新日期︰2022年12月16日

撰文︰廖毅然

 

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