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10萬元做港元定期 最高5.14厘即將到期 11銀行4.5厘以上（12月29日更新）

收息攻略 14:13 2022/12/29

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銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列20間銀行的低門檻之選，全部達到4厘水平，雖然近日有多間銀行減息，但仍有最高5.14厘，屬工銀亞洲的188天存期優惠，年利率遞增，最後60天高達6.1厘，188天平均有5.14厘。

另外，11間銀行在4.5厘或以上。需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。東亞銀行的8.8厘也不包括在內，因為其最高存款額只有1萬元。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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188天速賺逾2600元

工銀亞洲目前正做最高6.1厘的優惠，起存額只需10萬元新資金，而且綜合客戶/e時代客戶都可以開立，不需要成為該行的理財金客戶，即門檻不高。所謂6.1厘是第121日至188日才是，但整個188天存期平均也有5.14厘，如果以10萬元計，期內可速賺息約2647元。

不過，這優惠暫時只做到本月底。如果到時該行不再續，以10萬元計，一般客戶12個月存期，則為4.7厘。

6個月最高5厘  3個月最高4.88厘

以10萬元起存額來說，還有另一家有5厘優惠，就是恒生銀行。恒生的6個月存期有5厘，起存額雖然只1萬元，但需為特選客戶以新資金於網上開立。

6個月而言，創興也有4.7厘，東亞有4.6厘，南商有4.55厘，平安壹賬通銀行有4.5厘，不過是5個月存期。

3個月而言，以花旗的4.88厘最高，但需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存。如果想真正低門檻，可考慮信銀國際，該行今日把3個月存期加至4.8厘，在網上/手機銀行以新資金開立便可。

東亞、星展及交銀香港均有最高4.7厘，3者都是12個月存期，東亞要求是新資金於分行開立；星展則是限網上指定優惠碼；交銀香港也是限網上新資金。

 

本文最後更新日期︰2022年12月29日

撰文︰廖毅然

 

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