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10萬元做港元定期 低門檻最高5.14厘延至1月底 17銀行4厘以上（1月6日更新）

收息攻略 12:00 2023/01/06

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從股市獲利後，想放點錢到銀行做定期，以防萬一？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列17間銀行的低門檻之選，全部達到4厘水平，雖然近日有多間銀行減息，但仍有最高5.14厘，屬工銀亞洲的188天存期優惠，年利率遞增，最後60天高達6.1厘，188天平均有5.14厘。

另外，17間銀行在4厘或以上。需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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188天速賺逾2600元

工銀亞洲目前正做最高6.1厘的優惠，起存額只需10萬元新資金，而且綜合客戶/e時代客戶都可以開立，不需要成為該行的理財金客戶，即門檻不高。所謂6.1厘是第121日至188日才是，但整個188天存期平均也有5.14厘，如果以10萬元計，期內可速賺息約2647元。

這項優惠最新延至2023年1月底。如果到時該行不再續，以10萬元計，該行一般客戶12個月存期，則為4.7厘。

6個月最高4.8厘  3個月最高4.88厘

以10萬元起存額來說，6個月存期的最高年利率都是東亞銀行的4.8厘。該行新推「至尊理財」新客戶優惠，以2萬元或以上新資金存6個月有4.8厘，以10萬元計，一年賺息4800元，半年賺息2400元。

12個月存期而言，東亞同樣條件有4.7厘，交銀香港亦有4.7厘，星展則有4.6厘。

6個月存期方面，恒生最新推4.68厘優惠，但只限特選客戶的網上新資金。而若非特選客戶，Signature優卓理財客戶的6個月存期有4.49厘，適用於新資金；而優越理財客戶則要在網上開立才有4.49厘。

3個月存期則繼續以花旗的4.88厘最高，該優惠暫時截至1月7日，但需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存。

 

本文最後更新日期︰2023年1月6日

撰文︰廖毅然

 

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