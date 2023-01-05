10萬元做港元定期 低門檻最高5.14厘延至1月底 17銀行4厘以上（1月5日更新）

從股市獲利後，想放點錢到銀行做定期，以防萬一？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列17間銀行的低門檻之選，全部達到4厘水平，雖然近日有多間銀行減息，但仍有最高5.14厘，屬工銀亞洲的188天存期優惠，年利率遞增，最後60天高達6.1厘，188天平均有5.14厘。

另外，17間銀行在4厘或以上。需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

188天速賺逾2600元

工銀亞洲目前正做最高6.1厘的優惠，起存額只需10萬元新資金，而且綜合客戶/e時代客戶都可以開立，不需要成為該行的理財金客戶，即門檻不高。所謂6.1厘是第121日至188日才是，但整個188天存期平均也有5.14厘，如果以10萬元計，期內可速賺息約2647元。

這項優惠最新延至2023年1月底。如果到時該行不再續，以10萬元計，該行一般客戶12個月存期，則為4.7厘。

6或12個月最高4.9厘 3個月最高4.88厘

以10萬元起存額來說，12個月及6個月存期的最高年利率都是東亞銀行的4.9厘。該行新推「至尊理財」新客戶優惠，以2萬元或以上新資金存12個月及6個月，都有4.9厘，以10萬元計，一年賺息4900元，半年賺息2445元。

12個月存期而言，除東亞外，交銀香港有4.7厘，星展則有4.6厘。

6個月存期方面，恒生最新推4.68厘優惠，但只限特選客戶的網上新資金。而若非特選客戶，Signature優卓理財客戶的6個月存期有4.49厘，適用於新資金；而優越理財客戶則要在網上開立才有4.49厘。

3個月存期則繼續以花旗的4.88厘最高，該優惠暫時截至1月7日，但需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存。

本文最後更新日期︰2023年1月5日

撰文︰廖毅然

想知更多，即睇【定期存款每日更新 工銀5.14厘延至本月底 目前仍有5銀行達5厘水平】

【50萬元做定期存款 5.1厘一年賺息2.5萬元 14銀行4.5厘或以上（1月5日更新）】

【盤點3個月港元定期 最高5.1厘門檻降低 本周5銀行減息 仍有3間達5厘（12月22日更新）】

【盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月22日更新）】

【【高息定期】抓緊高息的尾巴 盤點12個月港元定期 最高5.3厘 明年或見加息終章】

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料