10萬元做港元定期 低門檻最高4.88厘延至月底 18銀行仍守住4厘水平（1月13日更新）

從股市獲利後，想放點錢到銀行做定期，以防萬一？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列近20間銀行的低門檻之選，全部達到4厘水平，雖然近日有多間銀行減息，但最高仍有4.88厘，屬花旗的3個月新客戶優惠，優惠期最新延至本月21日。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。

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有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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3個月最高4.88厘

3個月存期繼續以花旗的4.88厘最高，該優惠暫時截至1月21日，但需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存，起存額為5萬元。事實上，這項優惠如果換為美元定存，有高達5.28厘，3個月或以上存期而言，是目前全城最高的。

6個月最高4.8厘 3個月最高4.88厘

以10萬元起存額來說，6個月存期的最高年利率都是東亞銀行的4.8厘。該行新推「至尊理財」新客戶優惠，以2萬元或以上新資金存6個月有4.8厘，以10萬元計，一年賺息4800元，半年賺息2400元。12個月存期而言，東亞同樣條件有4.7厘。

6個月存期方面，恒生最新推4.68厘優惠，但只限特選客戶的網上新資金。而若非特選客戶，Signature優卓理財客戶的6個月存期有4.49厘，適用於新資金；而優越理財客戶則要在網上開立才有4.49厘。

本文最後更新日期︰2023年1月13日

撰文︰廖毅然

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