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10萬元做港元定期 尚餘9間銀行有4厘 最高4.88厘本周到期（2月2日更新）

收息攻略 12:36 2023/02/02

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從股市獲利後，想放點錢到銀行做定期，以防萬一？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列近20間銀行的低門檻之選，雖然近日面臨減息潮，但仍有10間銀行達到4厘水平，最高有4.88厘，屬花旗的3個月新客戶優惠，優惠期最新延至2月4日（本周六）。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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3個月最高4.88厘

3個月存期繼續以花旗的4.88厘最高，該優惠暫時截至2月4日，但需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存，起存額為5萬元。事實上，這項優惠如果換為美元定存，有高達5.28厘，3個月或以上存期而言，是目前全城最高的。

12個月最高4.2厘

如果想真正低門檻，無理財戶口的約束，則以信銀國際的4.2厘最高，存期為12個月，起存額只需1萬元新資金，不過要在網上或手機銀行開立。

南商、匯立、創興與滙豐則有最高4.1厘，同樣都是12個月存期。其中除了滙豐要求是尚玉或卓越理財客戶之外，其他3間銀行都無指定戶口要求。不過是否要新資金、是否限於分行開立，不同銀行有不同條件，要留意上圖所示的詳情。

6個月最高4厘

在恒生銀行撤走特選客戶的4.68厘優惠後，目前6個月存期，以10萬元存款額計，退守4厘水平。最高為信銀、南商、創興及東亞，都是4厘年利率。

當中除創興外，其餘都要求是新資金；而除了東亞外，其餘都沒有指定戶口要求。東亞則要求是至尊理財新客戶 / 顯卓理財新客戶首50萬元，做6個月存期有4厘。

 

本文最後更新日期︰2023年2月2日

撰文︰廖毅然

 

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欄名 : 存款收息

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