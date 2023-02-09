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10萬元做港元定期 尚餘4間銀行有4厘 新客優惠最高4.88厘（2月10日更新）

收息攻略 12:27 2023/02/09

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銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列約20間銀行的低門檻之選。近日面臨減息潮，目前暫有4間銀行守住4厘水平，最高有4.88厘，屬花旗的3個月新客戶優惠，優惠期最新延至2月18日。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。平安壹賬通銀行的3個月6厘，設8.8萬元存款上限，這裡沒有列出。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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3個月最高4.88厘

3個月存期繼續以花旗的4.88厘最高，該優惠暫時截至2月18日，但需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存，起存額為5萬元。事實上，這項優惠如果換為美元定存，有高達5.28厘，3個月或以上存期而言，是目前全城最高的。

12個月最高4厘

如果想真正低門檻，無理財戶口的約束，則以信銀國際的4厘最高，存期為12個月，起存額只需1萬元新資金，不過要在網上或手機銀行開立。這優惠上周是4.2厘，近日已多次向下調整。

在南商、匯立、創興與滙豐都減息後，目前除了信銀，以10萬元起存，尚有工銀亞洲招商永隆的低門檻仍有4厘，同樣都是12個月存期，分別5萬元或1萬元起存，沒指定理財戶口要求。

6個月最高3.9厘

在恒生銀行撤走特選客戶的4.68厘優惠後，目前6個月存期，以10萬元存款額計，退守4厘以下水平。最高為信銀國際的3.9厘，其次招商永隆、創興及東亞銀行都有3.8厘，當中東亞需為指定理財戶口新客戶。

本文最後更新日期︰2023年2月10日

撰文︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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