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10萬元做定期存款 │1年收息$4400、低門檻做4.6厘｜比百萬門檻更高息（8月10日更新）

收息攻略 12:31 2023/08/10

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定期存款有5厘破頂？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，如果一般客戶以10萬元為本金，目前最高4.6厘，相比一些要過百萬元起存的高門檻優惠，有過之而無不及。而現有資金最高也有4.3厘！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，1星期20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

 

點擊圖片放大

新資金有4.6厘

踏入8月份，工銀亞洲新推3個月4.6厘，10萬元可起存，若做夠最多80萬元，一季收息達9200元！不過這優惠只限全新客戶、以新資金於分行開立。好處是全新客戶不限高端理財戶口，一般的綜合賬戶也可。

【高息定期存款】2年期4.2厘做得過？錯過了銀債 還有這8間長存期4厘

長存期最高4.4厘

若是長期存款，可考慮星展銀行及虛銀Mox，本月新加息，以10萬元本金，12個月存期均有4.4厘，1年收息$4400。

虛銀Mox Bank近日做推廣，新資金額外多0.6厘，以致12個月存期高達4.4厘，2年期亦有4.2厘，屬全城之冠。

現有資金　低門檻4.3厘

10萬元本金，又不想搬錢，現有資金也最高4.3厘，是星展銀行的12個月存期，其6個月也有4.25厘，也是現有資金當中最高水平。

近期幾間虛擬銀行都有高息優惠，虛銀的門檻都很低，又不限新舊資金，所以適合低門檻的存戶。例如平安壹賬通銀行，6個月、4個月及3個月新近加至4.2厘；富融銀行的6個月存期也有4.2厘、3個月存期有4厘；而匯立銀行的12個月有4.1厘、6個月存期也有4厘。

 

本文最後更新日期︰2023年8月10日

更多高息存款︰

【定期存款2023】逾10間低門檻4厘高息｜滙豐一般客戶也加存息｜工銀4.6厘1個月速賺$3000

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