10萬元做定期存款 │股市無眼睇？做新資金4.5厘、現有資金收息$4000（7月6日更新）

股市無眼睇，想擺筆錢做定期？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，例如3大發鈔行近日都有高息優惠，滙豐高達5厘，渣打及中銀香港都有逾4厘，但均只限特選客戶，本文不詳述。

如果一般客戶以10萬元為本金，目前新資金有4.5厘破頂，現有資金高達4.05厘！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，近期觸目的20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

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新資金8間銀行有4厘

華僑銀行（前稱華僑永亨）本周有破頂息，宏富理財客戶新資金，10萬元起存最高4.5厘，這優惠以往不在本文詳述，因為起存額高，但本周減至10萬元也可開立。

4.5厘屬388天存期，超過一年的鎖定期，讀者要考慮清楚。而短一點，6個月也有4.25厘，同屬破頂息。

南洋商業銀行本周也加存息，10萬元起存的分行新資金，6個月有4.05厘，3個月有4.2厘。

東亞銀行則略有減息，全新至尊理財客戶，3個月及6個月存期分別減至4.15厘及4.05厘。現有客戶則減至4厘以下。

現有資金4.05厘

10萬元本金，又不想搬錢，現有資金也最高4.05厘，屬招商永隆的優惠，3個月及6個月都有4.05厘，需經手機銀行開立。如果是50萬元更有4.1厘。

星展銀行則是長存期也有4厘，5萬元現有資金，12個月及6個月均有4厘，存一年可賺息$4000。4個月及3個月都有3.95厘。

本文最後更新日期︰2023年7月6日

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