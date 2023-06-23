10萬元做定期存款 │現有資金4.15厘、10間銀行有4厘（6月23日更新）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，如果以10萬元為本金，就未必能獲得最優惠息口。

本周各銀行大加存息，以10萬元低門檻計算，目前有10間銀行有4厘選擇，現有資金有4.15厘！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，近期觸目的20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

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現有資金4.15厘

10萬元本金，又不想搬錢，現有資金也超過4厘，招商永隆本周加息後，3個月及6個月都有4.15厘，需經手機銀行開立，如果是50萬元更有4.2厘。

大眾銀行最新把12個月、6個月及3個月存期，都加至最高4.1厘，如果是10萬元起存有4.05厘，少於10萬元也有4厘。10萬元現有資金，一年賺息4050元。

創興銀行本周加3個月存息，現有資金5000元起，有4.05厘，是目前最低門檻的4厘。

而星展銀行本周加息後，現有資金，6個月逼近4厘，有3.95厘，3個月及12個月存期分別都有3.9厘及3.8厘，起存額僅5萬元。

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新資金7間銀行有4厘

亞銀亞洲的新客戶優惠，最新為4.2厘，屬3個月存期，需到分行開立。10萬元本金，3個月可收息1050元，這優惠最多可做80萬元，收息8400元。雖然屬迎新優惠，但只要開立綜合賬戶也可享有，並非一定要高門檻的理財戶口，所以入場門檻算是較低。

東亞把10萬元入場費的存息，加至最高4.15厘，屬3個月存期，但需為全新至尊理財客戶。花旗也有4厘，屬3個月存期，起存額5萬元，但只限全新私人客戶或Citigold客戶，而且要持有指定產品結存。

6個月存期方面，可考慮星展銀行，本周新資金加至4厘，5萬元起存。

如果是10萬元新資金，渣打在不同存期都有4厘，最高達4.4厘，但僅限部分特選客戶才能開立，包括優先私人理財客戶（800萬元理財總值），因此實際門檻不低，但如果符合要求，存10萬元，一年收息4000元，半年收息2200元，低門檻而言回報相當不俗。

本文最後更新日期︰2023年6月23日

撰文︰廖毅然

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