10萬元做定期存款 │新資金4.35厘、現有資金收息$4000（6月29日更新）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，例如3大發鈔行近日都有高息優惠，滙豐高達5厘，渣打及中銀香港都有逾4厘，但均只限特選客戶，本文不詳述。

如果一般客戶以10萬元為本金，目前有近10間銀行有4厘選擇，現有資金高達4.15厘！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，近期觸目的20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

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現有資金4.15厘

10萬元本金，又不想搬錢，現有資金也最高4.15厘，屬招商永隆的優惠，3個月及6個月都有4.15厘，需經手機銀行開立。如果是50萬元更有4.2厘。

大眾銀行、創興銀行及信銀國際的現有資金都有4.05厘，均屬3個月存期，10萬元本金，一季收息逾1000元。

而星展銀行本周再度加息後，現有資金，12個月及6個月均有4厘，存一年可賺息$4000。4個月及3個月都有3.9厘，起存額僅5萬元。

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新資金6間銀行有4厘

東亞銀行本周又加息，10萬元入場費的存息，加至最高4.35厘，屬3個月存期，6個月存期也有4.15厘，但均需為全新至尊理財客戶。

若非新客戶，現有客戶亦有最高4.25厘，但需新資金並於分行開立，6個月存期有4.05厘。

12個月存期以星展最高，新資金有4.05厘，6個月存期也有同樣年利率，10萬元本金，1年收息$4050。

工銀亞洲的新客戶優惠，最新為4.2厘，屬3個月存期，需到分行開立。10萬元本金，3個月可收息1050元，這優惠最多可做80萬元，收息8400元。雖然屬迎新優惠，但只要開立綜合賬戶也可享有，並非一定要高門檻的理財戶口，所以入場門檻算是較低。

花旗也有4厘，屬3個月存期，起存額5萬元，但只限全新私人客戶或Citigold客戶，而且要持有指定產品結存。

3大發鈔行均有針對特選客戶的高息優惠，最高達5厘，詳情見︰【定期存款2023】滙豐5厘 中銀、渣打逾4厘｜盤點近20銀行「4厘俱樂部」

本文最後更新日期︰2023年6月29日

撰文︰廖毅然

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