10萬元做定期存款 │新資金4.2厘、 現有資金也有4厘 （6月2日更新）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，如果以10萬元為本金，就未必能獲得最優惠息口。

本金大約10萬元有哪些選擇？其實也有很多高息優惠，本周高達4.2厘，現有資金也有4厘！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，近期觸目的20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

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工銀亞洲4.2厘

亞銀亞洲的新客戶優惠，最新由3.8厘加至4.2厘，屬3個月存期，需到分行開立。10萬元本金，3個月可收息1050元，這優惠最多可做80萬元，收息8400元。

花旗銀行近日把所有客戶的3個月加至最高4厘，不過需留意花旗的年利率每日都有變動，而且會就着客戶是否有買入指定產品、而給予不同息率。若想開立，宜先在網上銀行或手機APP內查詢。

如果不計花旗，10萬元現有資金，目前最高息的是平安壹賬通的3.8厘，屬3及4個月優惠，存3個月賺息950元、存4個月賺約1200元。

如果是10萬元新資金，12個月存期以信銀國際最高，有3.6厘，一年賺息$3600。

6個月存期的新資金則有3.7厘，星展銀行客戶可在網上或手機銀行開立，半年賺息$1850。

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本文最後更新日期︰2023年6月2日

撰文︰廖毅然

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