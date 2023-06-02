  • 33°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 12:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

10萬元做定期存款 │新資金4.2厘、 現有資金也有4厘 （6月2日更新）

收息攻略 11:33 2023/06/02

分享：

分享：

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，如果以10萬元為本金，就未必能獲得最優惠息口。

本金大約10萬元有哪些選擇？其實也有很多高息優惠，本周高達4.2厘，現有資金也有4厘！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，近期觸目的20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

    點擊圖片放大

工銀亞洲4.2厘

亞銀亞洲的新客戶優惠，最新由3.8厘加至4.2厘，屬3個月存期，需到分行開立。10萬元本金，3個月可收息1050元，這優惠最多可做80萬元，收息8400元。

花旗銀行近日把所有客戶的3個月加至最高4厘，不過需留意花旗的年利率每日都有變動，而且會就着客戶是否有買入指定產品、而給予不同息率。若想開立，宜先在網上銀行或手機APP內查詢。

如果不計花旗，10萬元現有資金，目前最高息的是平安壹賬通的3.8厘，屬3及4個月優惠，存3個月賺息950元、存4個月賺約1200元。

如果是10萬元新資金，12個月存期以信銀國際最高，有3.6厘，一年賺息$3600。

6個月存期的新資金則有3.7厘，星展銀行客戶可在網上或手機銀行開立，半年賺息$1850。

【高息定存】銀行鬥玩迎新 開戶攞1萬 高低門檻任揀

 

本文最後更新日期︰2023年6月2日

撰文︰廖毅然

更多高息存款︰

【高息定期存款】 滙豐也加息、6個月3.4厘

【高息存款】恒生7.5厘！活期年利率增　星展5.5厘、渣打5厘

定期存款新高位｜50萬元做定期　最高4.2厘、3個月賺$5,250 （6月2日更新）

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

開市追揸沽
【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？  美團、網易績後部署

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

定期存款新高位｜50萬元做定期　最高4.2厘、3個月賺$5,250 （6月2日更新）
今日
定期存款新高位｜50萬元做定期　最高4.2厘、3個月賺$5,250 （6月2日更新）
【高息定期存款】 新高位4.2厘、11個4厘選擇一表看清！滙豐也加息、6個月3.4厘
今日
【高息定期存款】 新高位4.2厘、11個4厘選擇一表看清！滙豐也加息、6個月3.4厘
【高息存款】恒生7.5厘！活期年利率增　星展5.5厘、渣打5厘
2023/06/01
【高息存款】恒生7.5厘！活期年利率增　星展5.5厘、渣打5厘
定期存款　3個月最高4.2厘、3.8厘以上共11間｜美元高見5.5厘（6月2日更新）
2023/05/31
定期存款　3個月最高4.2厘、3.8厘以上共11間｜美元高見5.5厘（6月2日更新）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2023/05/31
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
收息產品 財富及資產管理 大眾銀行 眾安銀行 Mox 創興銀行（01111） 集友銀行 星展銀行 東亞銀行（00023） 南洋商業銀行

下一篇文章

定期存款新高位｜50萬元做定期　最高4.2厘、3個月賺$5,250 （6月2日更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定期存款】5厘俱樂部有呢6間！短息高見20厘（2023年5月更新）
【美元定期存款】5厘俱樂部有呢6間！短息高見20厘（2023年5月更新）
【高息定存】銀行鬥玩迎新　開戶攞1萬　高低門檻任揀
【高息定存】銀行鬥玩迎新　開戶攞1萬　高低門檻任揀
【高息存款】恒生7.5厘！活期年利率增　星展5.5厘、渣打5厘
【高息存款】恒生7.5厘！活期年利率增　星展5.5厘、渣打5厘
【高息定期存款】 新高位4.2厘、11個4厘選擇一表看清！滙豐也加息、6個月3.4厘
【高息定期存款】 新高位4.2厘、11個4厘選擇一表看清！滙豐也加息、6個月3.4厘
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
定期存款　3個月最高4.2厘、3.8厘以上共11間｜美元高見5.5厘（6月2日更新）
定期存款　3個月最高4.2厘、3.8厘以上共11間｜美元高見5.5厘（6月2日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款