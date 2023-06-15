10萬元做定期存款 │加息或見頂　低門檻入場賺$4000、現有資金3.85厘（6月15日更新）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，如果以10萬元為本金，就未必能獲得最優惠息口。

本金大約10萬元有哪些選擇？目前有4間銀行有4厘選擇，比前一周多，本周高達4.4厘，低門檻入場的都有4.2厘，現有資金有3.85厘！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，近期觸目的20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

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渣打不同存期都有4厘

如果是10萬元新資金，渣打在不同存期都有4厘，最高達4.4厘，但僅限部分特選客戶才能開立，包括優先私人理財客戶（800萬元理財總值），因此實際門檻不低，但如果符合要求，存10萬元，一年收息4000元，半年收息2200元，低門檻而言回報相當不俗。

工銀亞洲4.2厘

亞銀亞洲的新客戶優惠，最新為4.2厘，屬3個月存期，需到分行開立。10萬元本金，3個月可收息1050元，這優惠最多可做80萬元，收息8400元。

雖然屬迎新優惠，但只要開立綜合賬戶也可享有，並非一定要高門檻的理財戶口，所以入場門檻算是較低。

【高息存款】4厘定存「曬冷」 9大銀行、高低門檻、新舊資金

東亞、花旗指定客戶4厘

東亞本周把10萬元入場費的存息，加至最高4.15厘，屬3個月存期，但需為全新至尊理財客戶。

花旗本周也有4厘，屬3個月存期，起存額5萬元，但只限全新私人客戶或Citigold客戶，而且要持有指定產品結存。

現有資金3.85厘

10萬元本金，又不想搬錢，現有資金也逼近4厘，3間銀行的3個月存期有3.85厘，包括花旗、信銀國際及創興。

而星展銀行本周加息後，現有資金，12個月、6個月及3個月存期都有3.8厘，起存額僅5萬元。

本文最後更新日期︰2023年6月15日

撰文︰廖毅然

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