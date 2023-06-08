10萬元做定期存款 │低門檻入場賺4.2厘、3間銀行有4厘選擇 （6月8日更新）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，如果以10萬元為本金，就未必能獲得最優惠息口。

本金大約10萬元有哪些選擇？目前有3間銀行有4厘選擇，比前一周多，本周高達4.4厘，低門檻入場的都有4.2厘！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，近期觸目的20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

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渣打4.4厘只限特選客戶

渣打的4.4厘雖然10萬元新資金可開立，但僅限門檻極高的優先私人理財客戶（800萬元理財總值），實際門檻極高，但如果符合要求，存10萬元半年可收息2200元。

【定期存款】爆發加息戰 長息重返4厘 存20萬賺$8360

工銀亞洲4.2厘

亞銀亞洲的新客戶優惠，最新由3.8厘加至4.2厘，屬3個月存期，需到分行開立。10萬元本金，3個月可收息1050元，這優惠最多可做80萬元，收息8400元。

雖然屬迎新優惠，但只要開立綜合賬戶也可享有，並非一定要高門檻的理財戶口，所以入場門檻算是較低。

信銀國際4厘

信銀國際是最低門檻的4厘，1萬元新資金就有交易，要在電子渠道開立，3個月存期，以10萬元本金計，一季賺息1000元。

12個月3.65厘

6個月3.9厘

以上的4厘選擇全是3個月，較長存期也有逼近4厘。工銀亞洲設188天存期，即約6個月左右，最新連10萬元起存的也加至3.9厘，期內賺息約2000元。

12個月存期方面，要數信銀國際新資金，有3.65厘；工銀亞洲及東亞銀行都有3.55厘，而花旗的現有資金最高可有約3.64厘。

現有資金3.9厘

信銀國際另設現有資金優惠，3個月存期逼近4厘，有3.9厘，是10萬元現有資金之中最高息之選。

本文最後更新日期︰2023年6月8日

撰文︰廖毅然

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