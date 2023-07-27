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10萬元做定期存款 │低門檻做4.65厘、最多收息$4150（7月27日更新）

收息攻略 12:20 2023/07/27

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滙豐有5.21厘、渣打也有4.55厘？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，如果一般客戶以10萬元為本金，目前最高4.65厘，現有資金最高也有4.35厘！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，1星期20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

點擊圖片放大

新資金有4.65厘

大眾銀行新推高息優惠，只要1萬元起存，6個月及3個月存期，如果是手機銀行新資金，會在牌價之上額外多0.3厘。以10萬元本金計，目前牌價分別為4.25厘及4.35厘，即新資金最高可做4.65厘。

花旗銀行本周也加息，5萬元起存，3個月存期有4.4厘，但需為citigold新客戶，又要持有指定產品結存，門檻不低。

10萬元本金存3個月，可考慮南洋商業銀行，分行新資金6個月有4.05厘，3個月有4.2厘。

若是長期存款，可考慮華僑銀行（前稱華僑永亨），12個月存期有4.15厘，1年收息$4150。但需為理財客戶新資金。

現有資金　低門檻4厘

10萬元本金，又不想搬錢，現有資金也最高4.35厘，是大眾銀行的3個月存期。1年期則為4.15厘，也屬最高水平。

近期幾間虛擬銀行都有高息優惠，虛銀的門檻都很低，又不限新舊資金，所以適合低門檻的存戶。例如富融銀行的6個月存期也有4.2厘，匯立12個月有4.1厘，平安壹賬通銀行則是多個存期都有4厘。

【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事

 

本文最後更新日期︰2023年7月27日

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