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10萬元做定期存款 │低門檻做4.6厘、1年收息$4300、現有資金4.2厘（8月3日更新）

收息攻略 12:39 2023/08/03

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滙豐有5.21厘、渣打也有4.55厘？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，如果一般客戶以10萬元為本金，目前最高4.6厘，現有資金最高也有4.25厘！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，1星期20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

點擊圖片放大

新資金有4.6厘

踏入8月份，工銀亞洲新推3個月4.6厘，10萬元可起存，若做夠最多80萬元，一季收息達9200元！不過這優惠只限全新客戶、以新資金於分行開立。好處是全新客戶不限高端理財戶口，一般的綜合賬戶也可。

大眾銀行繼續有高息優惠，只要1萬元起存，6個月及3個月存期，如果是手機銀行新資金，會在牌價之上額外多0.3厘。以10萬元本金計，目前牌價分別為4.05厘及4.25厘，即新資金最高可做4.55厘。

長存期最高4.3厘

若是長期存款，可考慮星展銀行，該行本周新加息，12個月存期有4.3厘，1年收息$4300，5萬元新資金可起存。

虛銀Mox Bank近日做推廣，新資金額外多0.6厘，以致12個月存期高達4.2厘，屬虛銀之冠。

現有資金　低門檻4.25厘

10萬元本金，又不想搬錢，現有資金也最高4.25厘，是大眾銀行的3個月存期。該行的1年期也有4.05厘，也屬較高水平。

近期幾間虛擬銀行都有高息優惠，虛銀的門檻都很低，又不限新舊資金，所以適合低門檻的存戶。例如平安壹賬通銀行，6個月、4個月及3個月新近加至4.2厘；富融銀行的6個月存期也有4.2厘，匯立12個月有4.1厘。

50萬元做定期存款｜7個收息逾$20,000的選擇、3個月收息近$6000（8月3日更新）

 

本文最後更新日期︰2023年8月3日

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欄名 : 存款收息

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