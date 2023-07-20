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10萬元做定期存款 │低門檻做4.3厘、新資金收息$4150（7月20日更新）

收息攻略 18:16 2023/07/20

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股市炒極都炒唔起，想擺筆錢做定期？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，如果一般客戶以10萬元為本金，目前最高4.3厘，竟是新舊資金也適用的優惠！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，1星期20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

點擊圖片放大

低門檻4.3厘

10萬元本金，又不想搬錢，現有資金也最高4.3厘，屬虛擬銀行匯立的優惠，6個月及9個月都有4.3厘。如果做足9個月，也可賺息逾3200元。

近期幾間虛擬銀行都加息，虛銀的門檻都很低，又不限新舊資金，所以適合低門檻的存戶。例如富融銀行的6個月存期也有4.2厘，平安壹賬通銀行則是多個存期都有4.1厘。

傳統銀行方面，大眾銀行最新加息，10萬元起存，3及6個月存期有4.25厘。

【高息儲蓄】1年儲12萬大法   教你告別月光族

新資金削至4.15厘

華僑銀行（前稱華僑永亨）上周收起4.5厘高息，改為最高4.15厘，10萬元新資金，12個月賺息4150元，但只限宏富理財客戶。

10萬元本金存3個月，可考慮南洋商業銀行，分行新資金6個月有4.05厘，3個月有4.2厘。

 

本文最後更新日期︰2023年7月20日

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