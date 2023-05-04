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10萬元做定期存款 │ 3.65厘現有資金賺息更多、存3個月賺近$1000 （5月4日更新）

收息攻略 14:00 2023/05/04

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華僑永亨有4.18厘全城最高？東亞銀行存1年賺足7.2萬元？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，如果以10萬元為入場費，上述兩者就不適用了。

本金大約10萬元有哪些選擇？其實也有很多高息優惠。本周我們又再改變風格，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是現有資金優惠。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，本周觸目的20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

    點擊圖片放大

【ET至高息】大行高息活期   兩個月速賺$3000   利息每月入帳

新舊資金  均有最高3.65厘

以10萬元起存，目前最高是3.65厘，新資金或現有資金，都有這個水平。新資金而言，信銀國際的6個月存期有3.65厘，比其12個月存期更高息。存10萬元，半年賺走1825元。

現有資金則賺息更多，大眾銀行提供3.65厘，屬12個月存期，想趁美國加息完結前，鎖定一年長息？10萬本金，一年收息3650元。

存3個月  新資金較高息

若不想鎖定資金太久，可考慮3個月存期，新資金有最高3.6厘，較現有資金略高，屬建行亞洲的優惠，適用於所有客戶，存10萬元，一季收息900元，以本金不多而言，屬較佳回報的低風險產品。

建行亞洲另有現有資金3個月、3.55厘的選擇，但僅適用於指定理財客戶。

其他銀行而言，3個月現有資金最高是創興，10萬元本金，於網上或流動理財開立，3個月有3.4厘。

 

本文最後更新日期︰2023年5月4日

撰文︰廖毅然

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