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10萬元做定期存款 │ 現有資金竟有4厘！新資金3.8厘 （5月25日更新）

收息攻略 11:52 2023/05/25

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銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，其實門檻可能很高，如果以10萬元為本金，就未必能獲得最優惠息口。

本金大約10萬元有哪些選擇？其實也有很多高息優惠，本周竟重返4厘，現有資金也可以！以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，近期觸目的20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

    點擊圖片放大

現有資金都有4厘？

花旗銀行本周最新把所有客戶的3個月及6個月定存，都加至最高逾4厘，不過需留意花旗的年利率每日都有變動，而且會就着客戶是否有買入指定產品、而給予不同息率。若想開立，宜先在網上銀行或手機APP內查詢。

如果不計花旗，10萬元本金，目前最高息是信銀國際的3.8厘，屬3個月的新資金優惠，存一季賺息近950元。另外，工銀亞洲也有最高3.8厘，同樣是3個月存期，且需為全新客戶。

如果是10萬元新資金，12個月存期以信銀國際最高，有3.6厘，一年賺息$3600。

6個月存期的新資金則有3.7厘，星展銀行客戶可在網上或手機銀行開立，半年賺息$1850。

【高息定期存款】4厘合集賺咗先算！輕鬆收息過萬元、長短存期通吃

 

本文最後更新日期︰2023年5月25日

撰文︰廖毅然

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