10萬元做定期存款 │ 狂加息逼近4厘、存3個月賺近$1000｜現有資金3.7厘 （5月18日更新）

華僑永亨有4.18厘全城最高？東亞銀行存1年賺足7.2萬元？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，如果以10萬元為入場費，上述兩者就不適用了。

本金大約10萬元有哪些選擇？其實也有很多高息優惠。以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是新舊資金皆可。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，近期觸目的20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

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最高3.85厘 3個月存期成必爭之地

以10萬元起存，目前最高是3.85厘，屬信銀國際的新資金優惠，存3個月賺息近1000元。另外，工銀亞洲也有最高3.8厘，同樣是3個月存期，且需為全新客戶。

如果是10萬元新資金，12個月存期以信銀國際最高，有3.6厘，一年賺息$3600。

6個月存期的新資金則有3.7厘，星展銀行客戶可在網上或手機銀行開立，半年賺息$1850。

工銀的188天存期在本周也有息加，客戶在分行以新資金開立，年利率為3.6厘，10萬元同樣可收息$1850。

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現有資金3.7厘

現有資金最高息是花旗銀行，3個月存期有超過3.7厘，不過要留意該行的息率經常改變。而信銀國際3個月存期也有3.7厘。

12個月存期，以星展銀行的3.55厘較高，存1年賺息$3,550。

6個月存期方面，10萬元現有資金，可選擇花旗或星展，兩者都有逾3.6厘，而信銀、交銀及招商永隆都有3.5厘，但上述全部均需透過電子渠道開立。

本文最後更新日期︰2023年5月18日

撰文︰廖毅然

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