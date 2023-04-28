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10萬元做定期存款 │ 收息$3650毋需新資金、存3個月賺$1000 │ 7銀行全面加息（4月28日更新）

收息攻略 11:58 2023/04/28

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華僑永亨有4.18厘全城最高？東亞銀行存1年賺足7.2萬元？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，它們列出的最高年利率，往往附帶條件極多，例如上述的華僑永亨，入場費要100萬元；東亞銀行存夠200萬元才有3.6厘，所以1年可收息7.2萬元。

如果以10萬元為入場費，其實高息選擇也不少。以下羅列約20間銀行的低門檻之選，簡單兩個圖表，讓讀者看得更清晰。10萬元本金，最高息的是3個月4厘，是一間虛擬銀行的優惠，而12個月及6個月都有3.65厘。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

    點擊圖片放大

【ET至高息】4厘高息搶存Action！半年穩賺2萬元   三大條件你要知

7銀行加息  不再是短加長減

本周有7銀行加存息，以10萬元本金而言，最高息的是大眾銀行，12個月存期加至3.65厘，6個月及3個月都有加息。存入10萬元，一年賺息3650元，而且沒有新資金要求。

6個月存期最高息是信銀國際，本周加至3.65厘，12個月及3個月存期也分別加至3.5厘及3.55厘，需為網上新資金。

其他加存息的銀行包括花旗、建行亞洲、星展、交銀香港及平安壹賬通，都是不同存期都有息加，不再是「短加長減」。

3個月4厘低門檻
10萬元本金，3個月存期才最高息，平安壹賬通最新把3個月存期加至4厘，100元就可以起存，若有10萬元本金，短打3個月收息$1,000。

 

本文最後更新日期︰2023年4月28日

撰文︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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