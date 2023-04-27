10萬元做定期存款 │ 收息$3650毋需新資金、存半年賺$1,825 │ 7銀行全面加息（4月27日更新）

華僑永亨有4.18厘全城最高？東亞銀行存1年賺足7.2萬元？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，它們列出的最高年利率，往往附帶條件極多，例如上述的華僑永亨，入場費要100萬元；東亞銀行存夠200萬元才有3.6厘，所以1年可收息7.2萬元。

如果以10萬元為入場費，其實高息選擇也不少。以下羅列約20間銀行的低門檻之選，簡單兩個圖表，讓讀者看得更清晰。10萬元本金，最高息的是3個月3.8厘，但明天就到期，而12個月及6個月都有3.65厘。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內，虛銀要做任務才有10厘高息的，也不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

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7銀行加息 不再是短加長減

本周有7銀行加存息，以10萬元本金而言，最高息的是大眾銀行，12個月存期加至3.65厘，6個月及3個月都有加息。存入10萬元，一年賺息3650元，而且沒有新資金要求。

6個月存期最高息是信銀國際，本周加至3.65厘，12個月及3個月存期也分別加至3.5厘及3.55厘，需為網上新資金。

其他加存息的銀行包括花旗、建行亞洲、星展、交銀香港及平安壹賬通，都是不同存期都有息加，不再是「短加長減」。

3個月3.8厘即將到期

10萬元本金，3個月存期才最高息，工銀亞洲的新客戶優惠，10萬元起存有3.8厘，如果只有10萬，一季收息950元；如果用足80萬元上限，短短一季賺走7600元。

此優惠限全新客戶開立綜合帳戶/理財e時代/理財金，以全新資金到分行開立，推廣期至4月28日。

本文最後更新日期︰2023年4月27日

撰文︰廖毅然

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