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10萬元做定期存款 │ 兩個3.8厘選擇、存3個月賺近$1000｜現有資金3.6厘 （5月11日更新）

收息攻略 12:19 2023/05/11

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華僑永亨有4.18厘全城最高？東亞銀行存1年賺足7.2萬元？銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，如果以10萬元為入場費，上述兩者就不適用了。

本金大約10萬元有哪些選擇？其實也有很多高息優惠。以下簡單兩張圖，以新舊資金劃分，兩張圖皆以10萬元本金為基準，圖1是新資金優惠，圖2是現有資金優惠。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，近期觸目的20厘高息，由於存期極短，並不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

    點擊圖片放大

最高3.8厘   3個月存期成必爭之地

以10萬元起存，目前最高是3.8厘，屬兩個新資金優惠，都是3個月存期，分別是信銀國際及工銀亞洲，其中亞銀的3.8厘需為新客戶。以10萬元短存3個月，收息近1000元。

如果昰新資金，信銀國際同樣是12個月及6個月存期最高息之選，均有3.7厘，存1年賺息$3700。

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現有資金  兩個3.6厘選擇

現有資金最高息是信銀國際和建行亞洲，同樣都是3個月存期，後者需為指定理財戶口。

12個月存期，以大眾銀行的3.55厘較高，存1年賺息$3,550。

6個月存期方面，10萬元現有資金，可選擇交銀香港或招商永隆，兩者都是3.5厘，但均需透過電子渠道開立。

 

本文最後更新日期︰2023年5月11日

撰文︰廖毅然

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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