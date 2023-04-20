10萬元做定期存款 │ 低門檻收息$3550、存半年賺$1,800 │ 3個月存期最高息（4月20日更新）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，它們列出的最高年利率，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列約20間銀行的低門檻之選，簡單兩個圖表，讓讀者看得更清晰。銀行持續採「短加長減」的策略，本周繼續一半銀行、即10間銀行的短存期年利率，較長存期高息。而10萬元本金，最高息的是3個月3.8厘，第二高息是6個月3.6厘，12個月存期反而是最低息。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內，虛銀要做任務才有10厘高息的，也不包括在內。

用10萬元做定期邊間好？

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3個月存期最高息

10萬元本金，3個月存期才最高息，工銀亞洲的新客戶優惠，10萬元起存有3.8厘，如果只有10萬，一季收息950元；如果用足80萬元上限，短短一季賺走7600元。

此優惠限全新客戶開立綜合帳戶/理財e時代/理財金，以全新資金到分行開立，推廣期至4月28日。

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10間銀行短存期更高息

本周金管局持續接錢，香港銀行體系總結餘一再收縮至低於500億元，是逾10年來的低位。

本港銀行急於搶短期資金，本文比併的20間銀行之中，竟有10間銀行是短存息較高，當中5間是6個月存期最高息，4間是3個月存期最高息，另有一間是9個月存期較高息。

招商永隆以10萬元起存，6個月存期為3.5厘，12個月存期則是3.35厘。

信銀國際的12個月存期最新為3.35厘，但6個月存期則為3.6厘，存10萬元半年賺息$1,800，是目前低門檻中最高的半年息。

12個月最高3.55厘

10萬元本金，東亞銀行有最高3.55厘，為12個月存期，需為至尊理財新客戶；大眾銀行12個月存期都有3.55厘，不限新舊資金。以上兩者是目前低起存門檻的最高息之選，1年可以賺息3550元。

發鈔行方面，渣打銀行本周減息後，與中銀香港及滙豐看齊，12個月一樣為3.4厘。3大銀行的起存門檻都很低，只需1萬元，但留意有部分須持有指定戶口。

本文最後更新日期︰2023年4月20日

撰文︰廖毅然

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