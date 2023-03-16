10萬元做定期存款 4厘曇花一現 近10銀行3.5厘以上（3月17日更新）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列約20間銀行的低門檻之選。早前花旗撤走4.88厘高息後，本周曾有其他銀行出現4厘高息，但轉眼又減了下去。目前最高為3.95厘，有近10間銀行在3.5厘之上。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。平安壹賬通銀行的3個月6厘，設8.8萬元存款上限，這裡沒有列出。

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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12個月最高3.95厘

近10銀行3.5厘以上

10萬元本金，東亞銀行最高3.95厘，但需為指定理財戶口新客戶，所以門檻其實不低。東亞同一優惠的6個月存期亦有3.8厘，屬10萬元或以下起存額之中最高息。

工銀亞洲則在本周加息，若以10萬元開立定存，12個月年利率為3.85厘。如果你本金夠大，有300萬元，就有4厘。

信銀國際上月還有4厘，但目前最高年息改為3.8厘，要網上新資金，1萬元可起存。其他如匯立、南商的12個月存期都有3.8厘。

6個月最高3.8厘

如果想做6個月存期，10萬元本金最高是東亞銀行的新客戶優惠，有3.8厘。

如果不想有指定戶口的束縛，可選交銀香港的3.75厘，需在電子渠道開立，沒有新資金要求。

大型銀行按兵不動

以本金10萬元計，本周有4間銀行加息，但大型銀行一律按兵不動，滙豐及中銀香港維持3.5厘不變，渣打維持3.6厘不變，恒生則為3.19厘。

本文最後更新日期︰2023年3月17日

撰文︰廖毅然

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