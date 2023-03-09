10萬元做定期存款 最高3.95厘 花旗撤走4.88厘 但有6銀行加息（3月9日更新）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列約20間銀行的低門檻之選。雖然年初以來出現減息潮，本周花旗也撤走4.88厘高息，但同時又調升其他存期的年利率，所以本周仍有6銀行加息。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。平安壹賬通銀行的3個月6厘，設8.8萬元存款上限，這裡沒有列出。

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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12個月最高3.95厘

6個月最高3.8厘

如果想真正低門檻，無理財戶口的約束，10萬元或以下，暫以交銀香港的3.95厘最高，存期為12個月，只需電子渠道開立，無列明要新資金。這優惠在本周一度減至3.9厘，但最新又輕微上調。

信銀國際上月還有4厘，但踏入3月份，最高年息改為3.9厘，要網上新資金。

東亞銀行都有最高3.95厘，但需為指定理財戶口新客戶，所以門檻較前兩者略高。不過東亞同一優惠的6個月存期亦有3.8厘，屬10萬元或以下起存額之中最高息。

12個月以交銀香港及東亞的3.95厘最高，6個月存期的話，也是這兩間銀行最高，均有3.8厘。

6銀行加息 虛銀爆加息戰

如果以10萬元或以下計算，本周加息的銀行多達最少6間，花旗銀行雖然降了新客戶的優惠，但現有客戶、現有資金的優惠則有所上調，目前12個月存期達3.8厘，屬較高水平，而且不設最低存款額。

不過近期加得最激烈的當屬虛擬銀行，繼富融把6個月存期加至3.4厘、及平平安壹賬通銀行（PAOB）重推12個月3.8厘後，最新匯立銀行（WeLab Bank）都把12個月及6個月存期，分別加至3.8厘及3.5厘。

大眾銀行亦重新上調存息，以10萬元存款計，12個月存期加至3.75厘。建行亞洲則略加3個月存期，10萬元起存有3.1厘。

本文最後更新日期︰2023年3月9日

撰文︰廖毅然

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