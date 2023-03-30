10萬元做定期存款 最高3.8厘 9間銀行短存期更高息（3月30日更新）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列約20間銀行的低門檻之選。以下簡單兩個圖表，讓讀者看得更清晰，由於有銀行採「短加長減」的策略，有9間銀行的短存期年利率，較長存期高息。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。平安壹賬通銀行的3個月6厘，設8.8萬元存款上限，這裡沒有列出。

用10萬元做定期邊間好？

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12個月最高3.8厘

8銀行3.5厘或以上

10萬元本金，虛銀匯立（WeLab Bank）有3.8厘，僅需10元入場，是最高息也是最低門檻，10萬元本金，一年期可賺息3800元。留意它是虛擬銀行，只有電子渠道。

南洋商業銀行本周略減存息，10萬元本金最高3.7厘，為12個月存期，需為新資金。

發鈔行中以渣打銀行的3.6厘最高，適用於12個月的網上新資金。中銀香港則為3.5厘，而滙豐銀行剛剛減息，12個月存期最高3.4厘。3大銀行的起存門檻都很低，只需1萬元，但留意有部分須持有指定戶口。

9間銀行短存期更高息

未來息口走勢漸見明朗，美國加息很快會到頂，市場甚至估計，因為SVB及瑞信連環出事，美聯儲會在今年底減息。因此，港銀的定期存款都採取「短加長減」策略，這在美元存息較為顯著，但港元存息也有出現這現象。

例如交銀香港，12個月存期最新減至3.45厘，但6個月存期則為3.7厘，限個人客戶以電子渠道開立，沒新資金要求。

信銀國際則是把12個月及6個月存息都減下去，3個月存期則加至3.6厘，比長息更高，條件是網上新資金。

本文最後更新日期︰2023年3月30日

撰文︰廖毅然

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