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10萬元做定期存款 最高重返4厘 8銀行3.8厘或以上（3月16日更新）

收息攻略 12:17 2023/03/16

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銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列約20間銀行的低門檻之選。雖然年初以來出現減息潮，本周花旗也撤走4.88厘高息，但同時又調升其他存期的年利率，所以本周仍有6銀行加息。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。平安壹賬通銀行的3個月6厘，設8.8萬元存款上限，這裡沒有列出。

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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12個月最高4厘
8銀行3.8厘或以上
如果想真正低門檻，無理財戶口的約束，10萬元或以下，暫以虛擬銀行PAOB（平安壹賬通銀行）厘最高，存期為12個月有4厘。

東亞銀行都有最高3.95厘，但需為指定理財戶口新客戶，所以門檻較前者略高。不過東亞同一優惠的6個月存期亦有3.8厘，屬10萬元或以下起存額之中最高息。

交銀香港則有3.85厘，2萬元就可起存，沒新資金要求，但需在電子渠道開立。

另一間在本周加息的銀行是工銀亞洲，若以10萬元開立定存，12個月年利率為3.85厘。如果你本金夠大，有300萬元，就有4厘。

信銀國際上月還有4厘，但目前最高年息改為3.8厘，要網上新資金，1萬元可起存。匯立、南商、星展都有3.8厘。

6個月最高3.8厘
如果想做6個月存期，10萬元本金最高是東亞銀行的新客戶優惠，有3.8厘。

如果不想有指定戶口的束縛，可選交銀香港或信銀國際，兩者均為3.75厘，均需在電子渠道開立，後者有新資金要求。

大型銀行按兵不動
以本金10萬元計，本周有4間銀行加息，但大型銀行一律按兵不動，滙豐及中銀香港維持3.5厘不變，渣打維持3.6厘不變，恒生則為3.19厘。

本文最後更新日期︰2023年3月16日

撰文︰廖毅然

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